FBI especializó a policías de Jalisco en detección y neutralización de amenazas rumbo al Mundial 2026

El curso internacional permitió a los participantes adquirir herramientas para anticipar riesgos y fortalecer la cooperación entre instituciones

Esta especialización se brindó a 29 policías de Jalisco. Foto: Especial

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una capacitación especializada para elementos de la Secretaría de Seguridad Jalisco y personal de corporaciones federales y municipales en detección y neutralización de amenazas de alto impacto como parte de la preparación para la Copa Mundial FIFA 2026.

El curso, enmarcado en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de seguridad ante un evento internacional de gran relevancia como es el Mundial de Futbol.

En total, 29 policías estatales de Jalisco participaron en la actualización, junto a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y las comisarías municipales de Guadalajara y Zapopan.

La División de Inteligencia Criminal del FBI impartió la formación, que abarcó el manejo de evidencia y estrategias para enfrentar amenazas de alto riesgo.

Capacitaciones se enmarcan en la prevención de amenazas por el Mundial 2026 en México

Imágenes de la capacitación para policías. Foto: Especial

La iniciativa responde a la necesidad de preparar a las fuerzas de seguridad locales para los desafíos que implica la organización de la Copa Mundial FIFA 2026, que tendrá como una de sus sedes a México.

Las autoridades destacaron la importancia de trasladar los conocimientos adquiridos a la labor cotidiana y de mantener la colaboración internacional en materia de seguridad.

Durante la ceremonia de cierre, Juan Pablo Hernández González, titular de la SSP Jalisco, subrayó el papel fundamental que desempeñarán los oficiales capacitados e invitó a la corporación a implementar los conocimientos en su labor diaria.

“Su conocimiento y su profesionalismo serán esenciales para la seguridad antes, durante y después de la Copa Mundial FIFA 2026 y, más importante aún, para servir a las y los jaliscienses”.

Hernández González también agradeció la colaboración de la División de Inteligencia Criminal del FBI, la Cónsul General Amy Scanlon y el Gobierno de Estados Unidos.

Foto: Especial

El Coordinador Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, resaltó que el programa representa un avance en la preparación de los cuerpos policiales: “Este programa representa no solo el cierre de una etapa formativa, sino un paso firme en la construcción de capacidades que necesitamos para enfrentar los retos de seguridad actuales y futuros”.

Por su parte, Ryan Demmon, agregado jurídico del FBI, enfatizó que uno de los propósitos centrales del curso fue fortalecer la cooperación entre las distintas dependencias involucradas.

La capacitación reciente se suma a otros esfuerzos internacionales previos, como el curso impartido en noviembre por la Policía Nacional Francesa a la policía de Jalisco sobre gestión democrática de multitudes durante manifestaciones y grandes acontecimientos deportivos.

Foto: Especial

El cierre de este ciclo formativo refuerza la expectativa de que la colaboración entre instituciones continúe y se consolide en futuras iniciativas conjuntas, esto a seis meses de iniciar la Copa Mundial de Fútbol 2026.

