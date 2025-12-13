El PRI se suma al meme viral “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny y lo linchan en redes

(captura de pantalla)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) desató una ola de reacciones en redes sociales al publicar un meme inspirado en la canción de Bad Bunny en México, aprovechando la viralidad de los conciertos del cantante en la capital.

La imagen, que rápidamente se viralizó, incluía la frase: “Debí tirar más fotos de cuando gobernaba el PRI”, apelando a la nostalgia y al humor para comparar el presente del país con los años en que el partido estuvo en el poder.

Esta estrategia buscó conectar con las generaciones jóvenes, habituadas a los memes y a fenómenos globales como el del artista puertorriqueño.

El PRI intenta conectar con los jóvenes usando a Bad Bunny, pero sale mal

Aunque el PRI esperaba respaldo de los jóvenes, recibió todo lo contrario: críticas por intentar capitalizar una tendencia musical para suavizar su imagen y evadir cuestionamientos sobre corrupción y gestiones pasadas.

Las críticas se intensificaron tras la viralización del meme, con detractores que señalaron el intento del partido de aprovechar la popularidad de Bad Bunny para reposicionarse en la opinión pública.

Los comentarios, en lugar de apoyar al PRI, recordaron las controversias más sonadas de los sexenios priistas: Tlatelolco, el Halconazo, la devaluación del peso, la acción gubernamental ante los terremotos, las acusaciones de fraude electoral en 1994, el “error de diciembre” y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además, el tuit del PRI se llenó de pantallazos y acusaciones de corrupción.

¿Qué tan estuvieron los conciertos de Bad Bunny en México?

DeBi TiRAR MaS FOToS World Tour. REUTERS/Henry Romero

Los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, parte de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, consolidaron al artista como un fenómeno global al reunir a miles de seguidores en el Estadio GNP Seguros y ofrecer un espectáculo que fusionó la identidad puertorriqueña con la energía del público mexicano.

Bad Bunny abrió la noche interpretando La MuDANZA. Vestido de traje y acompañado por músicos puertorriqueños, el artista rindió homenaje a su tierra natal y a la cultura latinoamericana, elementos que definieron la primera parte del show.

Entre los temas iniciales destacaron PIToRRO DE COCO, WELTiTA, TURiSTA, BAILE INoLVIDABLE y NUEVAYoL, todas pertenecientes al álbum “Debí Tirar Más Fotos”.

Euforia total en el Estadio GNP Seguros durante el segundo concierto de Bad Bunny (Foto: Ignacio Izquierdo)

El segmento central del concierto transformó el estadio en una auténtica “pari de marquesina” puertorriqueña, con la controversial “Casita” instalada en la zona General B como epicentro del baile.

Temas como Tití Me Preguntó, Neverita, Si Veo A Tu Mamá, Me Porto Bonito, No me conoce, Yo Perreo Sola, Efecto y Safaera desataron la euforia de una audiencia mayoritariamente joven, que vivió la experiencia entre luces, humo, pirotecnia y el ambiente festivo característico de los conciertos del artista.

El puertorriqueño concluyó con éxito su segundo show en el Estadio GNP Seguros (Foto: Ignacio Izquierdo)

En el tramo final del concierto, Bad Bunny regresó al escenario principal para interpretar temas como Ojitos Lindos, LA CANCIÓN, KLOuFRENS, Dákiti y EL APAGÓN, acompañados de luces, explosiones y la euforia de los asistentes.

El momento más emotivo llegó con la interpretación de DtMF, canción que da nombre tanto al álbum como a la gira

El cierre incluyó agradecimientos, lágrimas y un despliegue de pirotecnia que marcó el final de la segunda de ocho fechas programadas en el recinto.