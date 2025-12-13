México

El PRI se suma al meme viral “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny y lo linchan en redes

El partido político intentó conectar con los jóvenes, pero falló en el intento

Guardar
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) desató una ola de reacciones en redes sociales al publicar un meme inspirado en la canción de Bad Bunny en México, aprovechando la viralidad de los conciertos del cantante en la capital.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

La imagen, que rápidamente se viralizó, incluía la frase: “Debí tirar más fotos de cuando gobernaba el PRI”, apelando a la nostalgia y al humor para comparar el presente del país con los años en que el partido estuvo en el poder.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Esta estrategia buscó conectar con las generaciones jóvenes, habituadas a los memes y a fenómenos globales como el del artista puertorriqueño.

El PRI intenta conectar con los jóvenes usando a Bad Bunny, pero sale mal

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Aunque el PRI esperaba respaldo de los jóvenes, recibió todo lo contrario: críticas por intentar capitalizar una tendencia musical para suavizar su imagen y evadir cuestionamientos sobre corrupción y gestiones pasadas.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Las críticas se intensificaron tras la viralización del meme, con detractores que señalaron el intento del partido de aprovechar la popularidad de Bad Bunny para reposicionarse en la opinión pública.

Los comentarios, en lugar de apoyar al PRI, recordaron las controversias más sonadas de los sexenios priistas: Tlatelolco, el Halconazo, la devaluación del peso, la acción gubernamental ante los terremotos, las acusaciones de fraude electoral en 1994, el “error de diciembre” y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además, el tuit del PRI se llenó de pantallazos y acusaciones de corrupción.

¿Qué tan estuvieron los conciertos de Bad Bunny en México?

DeBi TiRAR MaS FOToS World
DeBi TiRAR MaS FOToS World Tour. REUTERS/Henry Romero

Los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, parte de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, consolidaron al artista como un fenómeno global al reunir a miles de seguidores en el Estadio GNP Seguros y ofrecer un espectáculo que fusionó la identidad puertorriqueña con la energía del público mexicano.

Bad Bunny abrió la noche interpretando La MuDANZA. Vestido de traje y acompañado por músicos puertorriqueños, el artista rindió homenaje a su tierra natal y a la cultura latinoamericana, elementos que definieron la primera parte del show.

Entre los temas iniciales destacaron PIToRRO DE COCO, WELTiTA, TURiSTA, BAILE INoLVIDABLE y NUEVAYoL, todas pertenecientes al álbum “Debí Tirar Más Fotos”.

Euforia total en el Estadio
Euforia total en el Estadio GNP Seguros durante el segundo concierto de Bad Bunny (Foto: Ignacio Izquierdo)

El segmento central del concierto transformó el estadio en una auténtica “pari de marquesina” puertorriqueña, con la controversial “Casita” instalada en la zona General B como epicentro del baile.

Temas como Tití Me Preguntó, Neverita, Si Veo A Tu Mamá, Me Porto Bonito, No me conoce, Yo Perreo Sola, Efecto y Safaera desataron la euforia de una audiencia mayoritariamente joven, que vivió la experiencia entre luces, humo, pirotecnia y el ambiente festivo característico de los conciertos del artista.

El puertorriqueño concluyó con éxito
El puertorriqueño concluyó con éxito su segundo show en el Estadio GNP Seguros (Foto: Ignacio Izquierdo)

En el tramo final del concierto, Bad Bunny regresó al escenario principal para interpretar temas como Ojitos Lindos, LA CANCIÓN, KLOuFRENS, Dákiti y EL APAGÓN, acompañados de luces, explosiones y la euforia de los asistentes.

El momento más emotivo llegó con la interpretación de DtMF, canción que da nombre tanto al álbum como a la gira

El cierre incluyó agradecimientos, lágrimas y un despliegue de pirotecnia que marcó el final de la segunda de ocho fechas programadas en el recinto.

Temas Relacionados

PRImemesBad Bunnymexico-noticias

Más Noticias

La contundente postura de Javier Alarcón sobre la continuidad de Larcamón en Cruz Azul: “¿A quién pones?”

La postura del comunicador invita a repensar la tendencia a buscar culpables inmediatos en momentos de crisis

La contundente postura de Javier

Marcha de la Generación Z: horarios, rutas y cierres viales este 14 de diciembre

La movilización silenciosa de la Generación Z afectará vialidades en la capital y otras ciudades

Marcha de la Generación Z:

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex en vivo este 13 de diciembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Temblor hoy 13 de diciembre en México: se registró un microsismo de 2.2 en Xochimilco

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este sábado

Temblor hoy 13 de diciembre

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”

El “Monstruo Mexicano” fue el rival mandatorio del tapatío durante varios años en las 168 libras

Esta es la cantidad de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zhenli Ye Gon obtiene amparo

Zhenli Ye Gon obtiene amparo para conocer detalles sobre su arresto en EEUU, permanecerá en el Altiplano

Asesinan a funcionario del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, en operativo de alcoholímetro

Jacobo Reyes León, copropietario de Miss Universo, tramita amparo contra acusaciones en red criminal de Raúl Rocha Cantú

Lujos, lamborghinis y ferraris: los excesos que llevaron a “El Limones” ante la justicia, según experto

Balacera en festejo a la Virgen de Guadalupe deja cuatro muertos y dos heridos en Irapuato, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Ya llegó la “Stranger Things Experience” a México: precios, lugar y fecha

Antes de morir, Abraham Quintanilla aseguró que matarían a Yolanda Saldivar si salía de prisión tras el asesinato de Selena

Galilea Montijo y Luisito Comunica viven la fiesta VIP de Bad Bunny: así se baila en La Casita del GNP

DEPORTES

Esta es la cantidad de

Esta es la cantidad de dinero que David Benavidez habría aceptado si Canelo hubiera peleado con él: “Ahora todo cambió”

Místico retiene el campeonato mundial semicompleto del CMLL ante Soberano Jr. en una noche histórica en la Arena México

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México

John Cena vs Gunther: fecha, hora y dónde ver en México su última lucha en WWE

John Cena: estos fueron los luchadores mexicanos que combatieron a la estrella de la WWE