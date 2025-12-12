México

Valor de cierre del dólar en México este 12 de diciembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
La paridad peso-dólar ha estado
La paridad peso-dólar ha estado ligada históricamente. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 18,01 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,23% con respecto a la cotización de la jornada previa de 18,06 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada 0,89%, por ello en el último año aún conserva una disminución del 11,66%.

Comparando este dato con el de días anteriores, encadenó cuatro jornadas sucesivas en negativo. En los pasados siete días la volatilidad fue de 5,5%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (9,27%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo normal en este contexto.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Alejandro Moreno critica a la 4T por no celebrar entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado: “Su lucha es espejo de la nuestra”

El priista comparó a Venezuela con México, al acusar que hay persecución política y “sumisión al crimen organizado”

Alejandro Moreno critica a la

Exatlón México: quién gana el Juego por la Salvación hoy 12 de diciembre

El programa tiene una competencia diferente para cada día

Exatlón México: quién gana el

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: Bomberos atienden incendio en la Jardín Balbuena

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Exdirigente municipal del PRD en Veracruz enfrenta segunda orden de aprehensión por secuestro agravado

Antonio de Jesús “N” ya se encontraba recluido en el penal de Playa Linda para enfrentar otros procesos penales en su contra

Exdirigente municipal del PRD en

UNAM y Fiscalía de CDMX crearán programa de forense para agilizar hallazgo de personas desaparecidas

La universidad firmó un convenio con las autoridades capitalinas para elaborar el Programa de Recuperación y Análisis de Cuerpos

UNAM y Fiscalía de CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exdirigente municipal del PRD en

Exdirigente municipal del PRD en Veracruz enfrenta segunda orden de aprehensión por secuestro agravado

Papa León XIV pide a la Virgen de Guadalupe “librar” a los jóvenes del crimen y las drogas en México

Ciberataque en Hermosillo: hackers exponen archivo de 738 MB con datos “antiguos” de policías municipales

“El Limones” y cinco operadores más de Los Cabrera Sarabia ingresan al penal de Altiplano

La frágil ciberseguridad del gobierno mexicano: “Un hackeo improvisado da con miles de datos sensibles”, dice experto

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Juego por la Salvación hoy 12 de diciembre

Bad Bunny pide a fans que bajen celulares durante su segundo concierto en México: “Guárdenlos en este momento”

Ranking de Pornhub pone a México como uno de los mayores consumidores de contenido para adultos en 2025

System of a Down inicia preventas para su épico concierto en México: estos son los precios de sus boletos

Angélica Vale rompe el silencio sobre las infidelidades tras divorcio con Otto Padrón: “Son mensajes que duelen”

DEPORTES

Fan Festival Monterrey 2026: Samuel

Fan Festival Monterrey 2026: Samuel García adelanta cómo será el evento de la FIFA en México

Los técnicos más ganadores en la historia del futbol mexicano: ¿Quiénes dominan la élite de la Liga MX?

¿Qué provocó la devaluación de Edson Álvarez tras llegar al Fenerbahçe?

John Cena: estos fueron los luchadores mexicanos que combatieron a la estrella de la WWE

Liga MX: cuántos equipos han ganado el trofeo moderno y quién diseñó la copa actual