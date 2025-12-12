México

Rosalía anuncia nueva fecha en CDMX, ya son cinco shows: preventa para “Lux Tour” en el Palacio de los Deportes

Tras cuatro sold-outs, la artista española confirma una presentación extra en Ciudad de México, desatando la emoción de quienes aún buscan boletos para su show más ambicioso

ROSALÍA anuncia nueva fecha en Ciudad de México para el LUX TOUR 2026 tras agotar entradas en varias ciudades del país (Ocesa)

El anuncio de una nueva fecha en Ciudad de México para el Lux Tour 2026 de Rosalía confirma la magnitud de la gira más ambiciosa de la artista hasta la fecha, que ya ha agotado varias funciones en la capital mexicana y otras ciudades del país.

El tour, que respalda el éxito global de su cuarto álbum de estudio, LUX, consolida a la cantante como una de las figuras más influyentes de la música en español, tras batir récords históricos de streaming y recibir elogios de la crítica internacional.

Nueva fecha para ver a Rosalía en la Ciudad de México

Nueva fecha: 22 de agosto en el Palacio de los Deportes. Preventa Banamex, 15 de diciembre 11:00 horas.

La gira, producida por Live Nation, recorrerá diecisiete países con cuarenta y tres conciertos en grandes recintos de Europa, Norteamérica y Sudamérica. El itinerario comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y concluirá el 3 de septiembre en San Juan, Puerto Rico.

En México, Rosalía ofrecerá presentaciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, donde la nueva función se celebrará el 22 de agosto en el Palacio de los Deportes.

El LUX TOUR 2026 recorrerá diecisiete países con cuarenta y tres conciertos en grandes recintos de Europa, Norteamérica y Sudamérica (Ocesa)

La preventa exclusiva para esta fecha estará disponible a través de Banamex el quince de diciembre a las 11:00, mientras que la venta general iniciará un día después en taquillas y en www.ticketmaster.com.mx.

El álbum LUX, grabado originalmente con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason, cuenta con la colaboración de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

El impacto global de Rosalía en los charts y con la crítica musical

Desde su lanzamiento, el disco ha registrado el debut comercial más sólido en la carrera de Rosalía y ha establecido nuevos hitos para la música en español a nivel global.

LUX debutó en el puesto número uno de la lista Global Top Albums de Spotify, convirtiéndose en el segundo lanzamiento de la artista en encabezar este ranking y logrando el mayor debut de streaming en la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

El álbum LUX, grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres, incluye colaboraciones con Björk, Carminho y Estrella Morente (@rosalia.vt)

El impacto de LUX se ha reflejado en resultados históricos en España, récords de asistencia en Francia y Reino Unido, múltiples debuts en el primer puesto en Europa, la posición más alta de la artista en Estados Unidos y un notable crecimiento en Latinoamérica.

La crítica ha destacado la ambición y el alcance del álbum, que fusiona composición clásica, innovación pop y una marcada intimidad espiritual. El medio NME describió el trabajo como “un álbum cautivador de alcance y ambición asombrosos... que consistentemente te deja con la boca abierta”, mientras que Rolling Stone señaló:

“Lux se siente como su oferta más asombrosa hasta ahora, repleta de historia y décadas de entrenamiento que le permiten unir sonidos clásicos, referencias operísticas y catorce idiomas diferentes en un paquete hermoso y desgarrador que se siente como una obra de arte verdaderamente atemporal”.

LUX debutó en el puesto número uno de la lista Global Top Albums de Spotify, marcando un récord histórico para una artista hispana (Instagram)

Por su parte, AP News afirmó: “Si hay una única gracia salvadora avant-garde en el panorama de la música pop, está aquí. Es maximalista, es Lux”.

Fechas para ver a Rosalía en el Palacio de los Deportes

  • Sábado 22 de agosto – NUEVA FECHA
  • Lunes 24 de agosto - SOLD OUT
  • Miércoles 26 de agosto – SOLD OUT
  • Viernes 28 de agosto – SOLD OUT
  • Sábado 29 de agosto – SOLD OUT

