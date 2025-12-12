México

¿Qué provocó la devaluación de Edson Álvarez tras llegar al Fenerbahçe?

Su salida de la Premier League redujo su visibilidad internacional y afectó su cotización

El mediocampista ocupa el séptimo puesto entre los jugadores mejor valuados de la Süper Lig. (Instagram / @edsonnalvarez)

El traspaso de Edson Álvarez del West Ham United al Fenerbahçe provocó una disminución del 31.5 % en su valor de mercado.

De acuerdo con datos citados por ESPN, la ficha del mediocampista pasó de 40.7 millones de dólares a 27.9 mdd, un ajuste influido por el contexto competitivo de la Premier League y las condiciones contractuales de su incorporación al club turco.

Factores que influyeron en la devaluación

(REUTERS/Murad Sezer)

El cambio de Inglaterra a Turquía redujo la exposición internacional del futbolista, pues la Premier League tiene mayor impacto económico y mediático.

Aunque su paso por West Ham fue positivo, Álvarez no logró consolidarse plenamente y momentos de irregularidad afectaron la percepción sobre su proyección.

La liga turca también incide en la valoración: su influencia en los indicadores de mercado es menor y genera ingresos más bajos por derechos de transmisión.

Además, al tratarse de un préstamo con opción a compra, las valoraciones suelen ajustarse para disminuir riesgos financieros de los clubes.

Posición de Álvarez en la Süper Lig según su valor

(REUTERS/Umit Bektas)

Pese a la caída, ESPN reporta que el mexicano se mantiene entre los jugadores mejor valuados de la liga.

Ocupa el séptimo lugar, por debajo de futbolistas como Victor Osimhen (87.2 mdd), Jhon Durán (40.7 mdd), Wilfried Singo (32.5 mdd), Orkun Kökçü (32.5 mdd), Barış Alper Yılmaz (29.1 mdd) y Leroy Sané (29.1 mdd).

Dentro del Fenerbahçe es el segundo elemento con mayor valor, solo superado por Jhon Durán. En la lista también figuran Youssef En-Nesyri (26.9 mdd), Kerem Aktürkoğlu (25.8 mdd) y Gabriel Sara (24.7 mdd).

Rendimiento actual y escenarios a futuro

(Daniel Jefferson-Imagn Images)

En la Süper Lig y la Europa League, Álvarez ha disputado doce partidos, equivalentes al 50 % de los posibles, y suma 923 minutos (42.73 % del total).

Su actividad se vio condicionada por su adaptación tardía al plantel y por la lesión sufrida con la Selección Mexicana en septiembre.

El técnico Domenico Tedesco lo ha utilizado como pieza constante en la contención, donde aporta recuperación, control y distribución. Su desempeño será determinante para definir la evolución de su valor de mercado.

La temporada 2025-26 será clave para el mediocampista: un rendimiento sólido en Turquía, acompañado de una actuación destacada con México, podría impulsar nuevamente su cotización; un año discreto reforzaría la tendencia a la baja iniciada tras su salida del futbol inglés.

