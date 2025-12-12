México

Protestas de agricultores frenan evento de Andrea Chávez en Delicias, Chihuahua

La baja asistencia contrastó con la fuerte presencia de productores que, con mantas y maquinaria, hicieron visible su rechazo

La protesta en Delicias se
La protesta en Delicias se convirtió en un reflejo del malestar que se ha extendido por toda la región agrícola del estado. Crédito: Cuartoscuro | Andrea Chávez

La visita de la senadora de Morena, Andrea Chávez, al municipio de Delicias, Chihuahua, fue marcada por una manifestación de productores agrícolas que expresaron su inconformidad por la reciente reforma a la Ley General de Aguas.

La legisladora tenía programada una posada comunitaria con una expectativa de alrededor de 4 mil asistentes; sin embargo, únicamente unas 300 personas acudieron al lugar, en un contexto de tensión y reclamos del sector agropecuario.

Desde la mañana, agricultores colocaron una lona con mensajes críticos hacia Chávez y rodearon el sitio con tractores y cartulinas.

La protesta fue ampliamente visible y documentada por habitantes de la zona.

La asistencia fue mucho menor
La asistencia fue mucho menor a la esperada, con apenas unas 300 personas presentes. Crédito: Especial

Los manifestantes señalaron que la reforma hídrica podría afectar sus operaciones productivas al restringir la transmisión de concesiones, aumentar la discrecionalidad de la autoridad federal y poner en riesgo la continuidad de pozos agrícolas.

Finalmente, la senadora no acudió al evento, dejando a los asistentes sin su participación.

Un evento marcado por el descontento local

La reacción en Delicias se suma a expresiones de rechazo que la legisladora ha enfrentado en otros municipios.

Productores consultados señalaron que consideran su voto a favor de la reforma como un acto contrario a los intereses del campo chihuahuense.

El descontento de los chihuahuenses
El descontento de los chihuahuenses se hizo evidente durante la visita de la senadora. Crédito: Especial

La colocación de lonas y el uso de maquinaria agrícola como forma de protesta buscan visibilizar la inconformidad ante lo que perciben como cambios que afectan su actividad económica y su patrimonio hídrico.

El trasfondo de las protestas en Chihuahua

Las movilizaciones en la región forman parte de un movimiento más amplio que se ha desarrollado durante diciembre, cuando agricultores y ganaderos organizaron bloqueos carreteros y fronterizos para exigir modificaciones a la nueva Ley General de Aguas.

Su principal preocupación es que la reforma centraliza el control del agua y otorga nuevas facultades a la autoridad federal para modificar o retirar concesiones, lo que consideran un riesgo para sus derechos históricos y para la continuidad de sus actividades productivas.

Las propuestas contenidas en la
Las propuestas contenidas en la reforma generaron inquietud entre los productores locales. Crédito: Cuartoscuro.

Puntos clave de la inconformidad

Los productores han expuesto diversos aspectos de la reforma que han generado inquietud en el sector:

  • Mayor capacidad de la autoridad para modificar o retirar concesiones.
  • Restricciones a la compraventa y transferencia de derechos de agua.
  • Inseguridad jurídica respecto a pozos agrícolas sin regularización completa.
  • Temor a pérdidas económicas y afectaciones al patrimonio de las familias productoras.
  • Percepción de centralización y menor margen para la gestión local del recurso.

Un diálogo abierto pero con tensiones

Aunque algunos grupos anunciaron recientemente un “receso estratégico” en sus movilizaciones para participar en mesas de diálogo con autoridades federales, mantienen la exigencia de que el reglamento de la ley incorpore ajustes que den certeza a sus operaciones y reconozcan los derechos históricos del sector.

Los agricultores de Delicias se
Los agricultores de Delicias se movilizaron para expresar su rechazo a la reforma hídrica. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

La reforma —que establece el agua como derecho humano, elimina la compraventa de concesiones y crea mecanismos de responsabilidad hídrica— continúa generando debate entre los productores y las autoridades.

Lo ocurrido en Delicias refleja el clima de tensión que rodea la implementación de la nueva legislación y anticipa que las manifestaciones podrían intensificarse conforme avance el proceso de reglamentación y los recorridos públicos de la senadora por otros municipios del estado.

