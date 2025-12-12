México

Productora de La Casa de los Famosos México descarta a Manola Díez en el reality y revela detalles sobre próximos habitantes

Rosa María Noguerón adelantó que algunos de los nuevos habitantes ya aseguraron su lugar en la casa, aumentando la expectativa sobre quiénes serán las próximas estrellas en convivir bajo el mismo techo

La producción descarta la inclusión
La producción descarta la inclusión de figuras provenientes de otros realities como Manola Diez de 'La Granja VIP' para mantener frescura en el elenco (Archivo)

La anticipación por la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ crece mientras la producción, encabezada por Rosa María Noguerón, avanza en la selección de los nuevos participantes y define el futuro del formato para 2026.

En declaraciones recientes, la productora confirmó que ya existen “nombres bien interesantes” sobre la mesa y que algunos de los futuros integrantes ya han firmado su participación, lo que refuerza la expectativa en torno a uno de los proyectos más exitosos de la televisión mexicana.

Manola Díez queda descartada para cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

Desde la producción se ha descartado la posibilidad de incluir a figuras provenientes de otros realities similares, como Manola Diez de La Granja VIP. Noguerón explicó que, tras la experiencia de un reality de convivencia 24/7, el público busca ver rostros distintos en la competencia.

En sus palabras: “Yo creo que si ella ya estuvo en un reality 24/7, un reality de convivencia, creo que no hay una posibilidad de que esté con nosotros”, según recogió la prensa mexicana.

'La Casa de los Famosos
'La Casa de los Famosos México' descarta a Manola Diez y apuesta por rostros frescos en su cuarta temporada (Captura: La Granja VIP)

En cuanto al elenco confirmado, Galilea Montijo y Wendy Guevara continuarán al frente de la conducción en la nueva edición del reality de Televisa.

Sobre la permanencia de Odalys Ramírez, quien recientemente dejó el programa Cuéntamelo Ya, Noguerón señaló que aún deben conversar con ella para definir su participación: “Nosotros esperaríamos que sí (repita conducción) habría qué ver cuáles son los planes de Odalys”.

La productora añadió que la salida de Ramírez fue inesperada para el equipo y que tanto ella como su esposo tenían otros proyectos en mente, por lo que próximamente sostendrán una reunión para aclarar su futuro en el programa.

Respecto al proceso de selección, Noguerón detalló que el casting busca “gente interesante, inteligente”, y adelantó que entre los nuevos habitantes habrá “grandes actores, grandes actrices y una cantante”. Además, reveló que ya se están considerando nombres para la quinta temporada, lo que evidencia la proyección a largo plazo del formato.

La productora evita ver 'La
La productora evita ver 'La Granja VIP' para preservar la originalidad y evitar comparaciones con el formato de TV Azteca (LCDLF // La Granja VIP // Infobae México: Cross Flowers)

Finalmente, la productora manifestó su decisión de no ver La Granja VIP para evitar influencias externas y posibles comparaciones con el formato de TV Azteca, subrayando la intención de mantener la originalidad de ‘La Casa de los Famosos México’.

Manola Díez, una figura polémica en la pantalla de La Granja VIP

Durante su participación en el reality show “La Granja VIP”, Manola Díez protagonizó varias situaciones que generaron controversia entre los espectadores y dentro del propio programa. Entre las principales polémicas se destacan:

  • Conflictos con compañeros: Mantuvo enfrentamientos verbales con otros participantes, lo que llevó a discusiones intensas dentro de la convivencia.
  • Actitud desafiante: Fue percibida como desafiante hacia las reglas y autoridades del reality, lo que le valió críticas tanto dentro como fuera del programa.
  • Afirmaciones y comentarios: Realizó declaraciones al aire que provocaron reacción en redes sociales y entre el público, profundizando la percepción de que su presencia alimentaba la polémica en el formato.
Manola Díez ha protagonizado diversos
Manola Díez ha protagonizado diversos escándalos relacionados con sus cambios de carácter (IG: @lagranjavipmx)

Estas situaciones posicionaron a Manola Díez como uno de los personajes más comentados de “La Granja VIP,” tanto por su comportamiento como por su forma de expresarse frente a sus compañeros y las cámaras.

