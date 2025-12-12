México

INE aún no tiene propuesta final sobre reforma electoral, asegura Guadalupe Taddei

El Instituto Nacional Electoral busca construir un proyecto plural y colegiado antes de concluir el año

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que el organismo aún no cuenta con un documento definitivo para presentar a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pese a la reciente circulación de borradores internos que generaron tensiones entre las consejerías.

Al término de la sesión del Consejo General, la titular del instituto reprochó la filtración de materiales preliminares que, dijo, sólo forman parte del proceso técnico y colegiado que mantienen las áreas del INE.

“Es increíble que esos documentos estén circulando porque son documentos de carácter interno… es una pena que un producto inacabado aparezca como si fuera definitivo”, expresó.

Consejerías rechazan el borrador y exigen proceso institucional

El borrador filtrado, que incluía ajustes constitucionales y legales relacionados con la reciente elección judicial, provocó un rechazo mayoritario entre las consejerías.

De acuerdo con fuentes internas, al menos ocho integrantes del Consejo General objetaron el documento debido a que no fue consultado previamente y porque, en su opinión, incorpora propuestas sin sustento jurídico o fuera de las facultades del instituto.

El texto, originalmente destinado a la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, recogía planteamientos sobre la organización de la elección judicial y medidas para subsanar vacíos detectados durante el último proceso.

Entre ellos, reconocer explícitamente al INE como autoridad organizadora, exigir constancias de antecedentes no penales a candidatos o regresar listas al Senado si incumplían criterios de paridad.

Sin embargo, las consejerías señalaron que el documento no constituye un estudio técnico, sino una recopilación de ideas expuestas en audiencias públicas.

Este desacuerdo llevó a posponer la reunión que la Comisión Presidencial ya tenía prevista para recibirlo, ahora reprogramada para la primera quincena de enero.

Para Taddei, el objetivo es que las propuestas finales sean consensuadas, aunque reconoce que también habrá posturas individuales que se compartirán con las autoridades responsables de la reforma.

Sostuvo que el INE construirá un proyecto plural y colegiado antes de concluir el año.

Qué contenían los documentos filtrados

El borrador incluía cambios operativos y legales que buscaban atender pendientes del proceso judicial, así como otros ajustes más amplios que generaron preocupación dentro del Consejo General.

Entre las medidas destacaban:

  • Reconocer en la Constitución al INE como parte de la organización de la elección judicial.
  • Permitir proselitismo presencial bajo lineamientos de austeridad.
  • Ajustar topes de gastos de campaña.
  • Ampliar el plazo para cómputos distritales hasta 15 días después de la elección.
  • Regular redes sociales en materia electoral.
  • Incrementar el número máximo de electores por casilla para reducir su cantidad.

Algunas consejerías advirtieron que varias de estas propuestas carecen de sustento o implican retrocesos, además de que el borrador no abordaba temas que consideran indispensables, como acciones afirmativas, representación política, presupuesto, fiscalización y voto electrónico.

Próximos pasos y revisión interna

Tras el rechazo, el Consejo General acordó continuar el análisis individual de las propuestas de cada consejería para consolidar una versión final que sí represente la posición institucional del INE.

La meta es entregar ese documento en los primeros días de enero, justo antes de que la Comisión Presidencial remita su proyecto final a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En paralelo, Taddei aclaró que Talleres Gráficos de México no tendrá acceso al padrón electoral en los procesos de credencialización, aunque consejeros adelantaron que revisarán posibles conflictos de interés en ese tema.

