México

El Servicio Meteorológico alerta a peregrinos por clima este 12 de diciembre en la CDMX

En las primeras horas del 12 de diciembre se prevén temperaturas entre los 5 y 7 grados Celsius

Cientos de feligreses a la
Cientos de feligreses a la Basílica como parte de las peregrinaciones. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó a los peregrinos que visitarán la Basílica de Guadalupe este 12 de diciembre sobre las condiciones meteorológicas para que tomen las precauciones necesarias.

El SMN alertó que durante la noche del jueves y madrugada del viernes se mantendrá un ambiente fresco a frío, pero sin probabilidad de lluvias.

En las primeras horas del 12 de diciembre se prevén temperaturas entre los 5 y 7 grados Celsius. Por la tarde se esperan cielos medio nublados y temperaturas máximas de 24 grados. Las probabilidades de lluvias de mantienen en 40%.

Para los tramos carreteros de la México-Toluca y México-Pachuca se esperan bancos de niebla.

Feligreses mexicanos caminan durante el
Feligreses mexicanos caminan durante el peregrinaje anual a la Basílica de Guadalupe este jueves, en la Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

SSC-CDMX implementa operativo para proteger a peregrinos de la Basílica de Guadalupe

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un amplio operativo de seguridad y vialidad para proteger a los miles de feligreses y visitantes que acuden a la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este dispositivo, que comenzó el seis de diciembre y se extenderá hasta el domingo catorce, contempla no solo la vigilancia en las inmediaciones del templo, sino también la atención a la movilidad y la seguridad en las principales rutas de acceso a la capital, anticipando la llegada masiva de peregrinos y el incremento de la actividad turística y religiosa.

La Brigada de Vigilancia Animal instala bebederos y platos con alimento para perros y gatos en la Basílica

Entre las acciones previstas para los días de mayor afluencia, el once y doce de diciembre, la SSC coordinará la instalación de bebederos y platos con alimento para perros y gatos en los alrededores de la Basílica, una medida destinada a atender a las mascotas que acompañan a los fieles.

La AGATAN cuidó del bienestar
La AGATAN cuidó del bienestar de estos animales durante las peregrinaciones. Crédito: Cortesía/ AGATAN

Además, la Brigada de Vigilancia Animal entregará volantes informativos sobre tutela responsable y dispondrá de una unidad móvil con un médico veterinario para brindar atención a los animales que lo requieran.

El operativo cuenta con la participación de cinco mil ochenta policías, apoyados por doscientos cincuenta y cinco patrullas, setenta y tres motocicletas, quince grúas, dos drones, trece ambulancias y cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes serán responsables de garantizar la integridad de los visitantes al Tepeyac.

Dos helicópteros de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores realizarán sobrevuelos de vigilancia en toda la ciudad, con especial atención en la zona de la Basílica de Guadalupe.

La Policía Turística implementará un dispositivo especial para asistir tanto a turistas nacionales como internacionales, ofreciendo servicios de traducción en inglés, chino e italiano, así como en náhuatl, totonaco, zapoteco y mixteco, para quienes lo necesiten.

Por su parte, los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito efectuarán cortes a la circulación según las necesidades de movilidad vehicular y peatonal, e informarán a los automovilistas sobre las vías alternas disponibles para facilitar su desplazamiento.

