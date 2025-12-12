Clara Brugada da la bienvenida a los peregrinos que llegan a la Basílica

Clara Brugada y autoridades capitalinas dan la bienvenida a peregrinos en la calzada Ignacio Zaragoza Crédito: Cuartoscuro.

En un mensaje publicado la noche del 11 de diciembre, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó la hospitalidad de la capital al recibir a los peregrinos que van a visitar a la Virgen de Guadalupe.

“Nos llena de muchísima alegría recibir a quienes caminan con fe y esperanza por nuestra capital (...) La #CapitalDeLaTransformación es una ciudad solidaria y hospitalaria, queremos que cada paso esté lleno de cuidado y de la fuerza que nos une. ¡Bienvenidas y bienvenidos!”, expresó la jefa de Gobierno de la CDMX en su cuenta de X.

En un video acompañando el mensaje, la jefa de Gobierno capitalina detalló: “A las seis de la tarde habían seis millones y medio de peregrinos contados que empezó desde el 5 de diciembre que llegan a la Basílica”, y subrayó la importancia de la solidaridad hacia los visitantes que desean ver a la Virgen de Guadalupe.

Clara Brugada, acompañada por la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, y titulares de bienestar y salud capitalinas, acudió personalmente a la calzada Ignacio Zaragoza para dar la bienvenida a quienes avanzan hacia la Basílica de Guadalupe.

Derrama multimillonaria de peregrinos este 12 de diciembre

La llegada de millones de peregrinos a la Ciudad de México por la Virgen de Guadalupe genera una derrama económica de 1,724 millones de pesos. (AP Foto/Fernando Llano)

La llegada de millones de peregrinos a la Ciudad de México con motivo de las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe no solo representa una de las expresiones religiosas más multitudinarias del país, sino que también impulsa una derrama económica estimada en 1 mil 724 millones de pesos, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Este flujo de visitantes, que comenzó el 5 de diciembre y se intensificó en vísperas del 12, genera un impacto directo en sectores como alimentos, hospedaje y transporte, consolidando a la capital como un punto neurálgico tanto de devoción como de actividad comercial.

De acuerdo con la proyección difundida por la Canaco CDMX el 9 de diciembre, el incremento en la derrama económica respecto al año anterior es de 5.9%, lo que refleja la magnitud del evento no solo en términos de fe, sino también de dinamismo económico.

La celebración guadalupana impulsa un aumento del 5.9% en la derrama económica respecto al año anterior, según la Canaco CDMX. (AP Foto/Fernando Llano)

La organización prevé que entre 11 y 13 millones de peregrinos arriben desde distintas regiones de México y el extranjero, cifra que convierte a la celebración guadalupana en un motor clave para la economía local.

En promedio, estima la Canaco CDMX, cada peregrino destinará entre 260 y 1 mil 800 pesos para gastos relacionados con su visita, una cifra que varía según la procedencia y las necesidades particulares de los feligreses.

También identificó la organización que los sectores con mayor dinamismo durante estas fechas son los de alimentos preparados y comida rápida, florerías, minisúper y tiendas de abarrotes, establecimientos de artículos religiosos, artesanías, servicios de hospedaje y transporte público y privado.

Protocolo de seguridad en la Basílica

Las autoridades implementarán cortes viales y rutas alternas en avenidas principales para facilitar el flujo de peregrinos y evitar congestionamientos. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El entorno de la Basílica de Guadalupe se transforma con la llegada masiva de fieles. Para garantizar la seguridad y el flujo ordenado, las autoridades capitalinas y la alcaldía Gustavo A. Madero implementaron el Operativo Basílica 2025, que contempla la presencia de personal de seguridad, protección civil y voluntarios en carpas estratégicas, así como la identificación clara del personal de apoyo mediante chalecos, gorras y playeras.

El perímetro de seguridad abarca calles principales como San Juan de Aragón, Oriente 157, Martín Carrera, Ticomán e Insurgentes Norte, donde locales y peregrinos disponen de puntos de atención inmediata y orientación.

Para mitigar complicaciones viales, el operativo prevé cortes en avenidas relevantes y sugiere rutas alternas, como Eje 2 Norte, Eje 3 Oriente Eduardo Molina y Avenida Insurgentes, además de estacionamientos especiales y controles vehiculares.