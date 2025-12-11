México

Localizan en el extranjero a Ney González, exgobernador de Nayarit prófugo: buscan su extradición

Las autoridades mexicanas han reforzado las gestiones internacionales para que el exgobernador de Nayarit comparezca ante la justicia

(Foto: Archivo)
(Foto: Archivo)

Ney González Sánchez, exgobernador de Nayarit de 2005 a 2011, fue localizado en un país de América del Norte luego de permanecer más de tres años prófugo de la justicia por diversos delitos tanto del fuero común como federal.

La subfiscal del estado, Ludmila Heredia Verdugo, informó que se encuentran realizando los procesos legales relacionados con su solicitud de extradición para que enfrente la justicia.

De acuerdo con la funcionaria, los delitos que enfrenta son administración fraudulenta, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude por simulación de acto jurídico y falsificación de documentos.

Las acusaciones en su contra se centran principalmente en un desfalco vinculado al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), el cual fue creado para el desarrollo turístico de la Riviera Nayarita.

Deberán demostrar doble criminalidad

Heredia Verdugo detalló que en la búsqueda de su extradición el país en el que se encuentra el exgobernador les solicitó cumplir con el principio de doble criminalidad, lo que implica demostrar que los delitos por los que es buscado en México también son considerados crímenes allá.

Foto: RRSS
Foto: RRSS

“Déjenme decirles que los países que lo tienen a este y otro personaje, que está en Reino Unido, han contratado despachos donde piden aclaraciones muy pertinentes para lograr la extradición. ¿Qué nos piden? Una doble criminalidad, y eso de repente a veces es complejo, porque nosotros tenemos un derecho escrito y el de ellos es consuetudinario... pero vamos muy avanzados", comentó ante medios la subfiscal.

*Información en desarrollo...

