Senador propone crear canal, radio y periódico que promueva cultura de la 4T: “Se debe cimentar en la más amplia cobertura”

El senador propuso crear el Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano.

Alejandro González Yañez, senador del Partido del Trabajo (PT), presentó un proyecto de decreto para crear el Sistema Nacional de Comunicación del Estado Mexicano, con el objetivo de promover la cultura del llamado movimiento de la Cuarta Transformación, impulsado por Morena.

El legislador detalló que el Sistema Nacional de Comunicación estaría integrado por un canal de televisión, una estación de radio y un periódico, así como de una plataforma digital y una agencia de noticias del Estado.

“Se pretende crear un nuevo sistema de comunicación. Sí, estamos hablando de que es necesario crear un nuevo canal nacional de televisión, una nueva radiodifusora nacional, pretende también crear un nuevo periódico nacional, igualmente una nueva plataforma digital del Estado mexicano y finalmente una nueva agencia de noticias del Estado mexicano”, dijo.

Esto último, según el senador, para hacer frente a las críticas en contra de los gobiernos y partidos de la 4T, señalando que en su opinión esto se ha mitigado con la conferencia mañanera de Presidencia, que surgió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continúa actualmente con Claudia Sheinbaum.

“(..) Es por ello, que la Cuarta Transformación de la República, en sus siete años de vida, siempre va a contra corriente de las y los voceros de los medios de comunicación.

“Si no fuera por la conferencia matutina que creó el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su reproducción por redes sociales, no estaríamos a la par en el combate mediático, esta iniciativa pretende que pasemos a la ofensiva”, aseveró.

Mencionó que el sistema de comunicación no solo se dedicaría a difundir información de la 4T, sino que también produciría contenido de entretenimiento como telenovelas y programas de arte, así como coberturas deportivas, entre otros, que sean “una alternativa a toda la propaganda de derecha”, neoliberal y capitalista.

En este sentido, insistió que su propuesta busca llevar a la 4T a un nivel cultural, pues considera que el proyecto de Transformación “se debe de cimentar en la más amplia cobertura”.

“Estoy convencidísimo de que si no llevamos al nivel cultural a la 4T no podrá avanzar lo suficiente, estoy hablando de que la cuarta transformación de la vida publica nacional, la Cuarta Transformación de la República, si no es también cultural no será, toda revolución de la conciencia, como es el proyecto de la 4T se debe de cimentar en la más amplia cobertura de comunicación”, enfatizó.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos.