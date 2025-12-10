México

Ricardo Anaya critica a Morena por acelerar votación de tres minutas enviadas por Diputados

Las propuestas legislativas abarcan temas clave: aranceles, vapeadores y economía circular

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, denunció que Morena pretende aprobar este mismo miércoles, y sin análisis en comisiones, las tres minutas enviadas por la Cámara de Diputados relacionadas con aranceles, vapeadores y economía circular.

Aseguró que el oficialismo busca dispensar trámites y llevarlas directamente al pleno, aun cuando —dijo— ni siquiera se ha explicado el alcance de las modificaciones.

Anaya subrayó que el paquete arancelario contempla mil 463 fracciones, ajustes que, según afirmó, la mayoría oficialista desconoce en detalle.

El PAN votará en abstención frente a las minutas

Anaya criticó que no exista un dictamen técnico que valore los beneficios y perjuicios para las distintas industrias del país.

“Morena ha convertido este Senado en una oficialía de partes; pretenden votar hoy mismo algo que no se ha estudiado y sobre lo que no hay un solo análisis serio”, señaló al acusar que se están siguiendo instrucciones del Ejecutivo sin discusión parlamentaria.

El panista insistió en que las reformas requieren escuchar a los sectores involucrados —desde la industria del calzado hasta los fabricantes de autopartes— así como a organizaciones de consumidores.

Al no contar con esa información, su bancada anticipó que votará en abstención, al considerar que no existen elementos suficientes para fijar una postura plenamente informada.

Por qué se están apresurando la aprobación de las minutas

La prisa para aprobar estas tres minutas responde al inminente cierre del primer periodo ordinario de sesiones, que concluye el 15 de diciembre.

Si un proyecto no es ratificado por ambas cámaras antes de esa fecha, se archiva y queda completamente concluido.

Para que vuelva a discutirse, tendría que presentarse una nueva iniciativa en el próximo periodo, reiniciando todo el proceso legislativo.

A ello se suma que las comisiones no tienen plazos estrictos para dictaminar, lo que suele alargar la deliberación si no hay voluntad política.

Por esa razón, Morena impulsa que las reformas queden aprobadas antes de que termine el año, con el fin de que entren en vigor en 2026.

Las minutas que el Senado pretende votar hoy

  • Ley de Vapeadores

El 9 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la producción, distribución y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país.

La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue turnada al Senado para su votación final.

  • Economía Circular

Ese mismo día, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la minuta que reforma las leyes ambientales para avanzar hacia un modelo de economía circular.

Aunque se presenta como una estrategia para transformar los patrones de producción y consumo, organizaciones civiles han advertido riesgos por la falta de transparencia, el impulso a la valorización energética y la dependencia de la autorregulación empresarial.

Con 460 votos a favor, el dictamen fue remitido al Senado, donde podría votarse hoy mismo.

  • Ley Arancelaria

El Pleno avaló, hoy 10 de diciembre, los cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

La reforma incluye nuevos aranceles al sector textil tras aceptarse una reserva de Morena.

Los ajustes se aplican a diversos códigos que abarcan tejidos teñidos, estampados y mezclas con algodón.

Con 278 votos a favor, la minuta fue enviada al Senado para su análisis y eventual aprobación.

Estas tres reformas, aprobadas en San Lázaro en menos de 48 horas, se discutirán en un Senado que la oposición acusa de procesarlas sin el análisis profundo que ameritan.

