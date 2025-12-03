México

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de diciembre: avance lento en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

15:55 hsHoy

Metro CDMX

Usuarios en redes sociales reportan el retraso de la L3 del Metro capitalino (Indios Verdes-Universidad) hasta por 15 minutos. Ante las constantes quejas, desde sus redes sociales el STC indicó que se trató del retiro de una de sus unidades.

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
13:04 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
12:36 hsHoy

Metro CDMX

Usuarios en redes sociales reportan que los trenes en la Línea B (Garibaldi-Ciudad Azteca) presentan retrasos de más de 10 minutos. Los pasajeros indican que varios de ellos se han quedado parados en los andenes, por lo que piden agilizar el servicio.

12:28 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
11:26 hsHoy

Cierres en el Metrobús por mantenimiento hoy 3 de diciembre

Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, martes 3 de diciembre, según el calendario proporcionado:

Línea 1 (ambos sentidos)

  • Teatro de los Insurgentes
  • Colonia del Valle
  • El Chopo
  • La Raza

Línea 2 (ambos sentidos)

  • Iztacalco
  • Rojo Gómez (cierre nocturno a partir de las 22:00 h)

Línea 5 (solo dirección Preparatoria 1)

  • El Coyol
  • 5 de mayo
11:26 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy miércoles 3 de diciembre.

