Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de diciembre: avance lento en la L3 del STC

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús iniciaron sus operaciones hoy miércoles 3 de diciembre.

Estas son las estaciones del Metrobús CDMX cerradas hoy, martes 3 de diciembre , según el calendario proporcionado:

Usuarios en redes sociales reportan que los trenes en la Línea B (Garibaldi-Ciudad Azteca) presentan retrasos de más de 10 minutos. Los pasajeros indican que varios de ellos se han quedado parados en los andenes, por lo que piden agilizar el servicio.

Usuarios en redes sociales reportan el retraso de la L3 del Metro capitalino (Indios Verdes-Universidad) hasta por 15 minutos. Ante las constantes quejas, desde sus redes sociales el STC indicó que se trató del retiro de una de sus unidades.

