México

Nueve marcas de cacahuates japoneses que tienen más sodio del que declaran en su etiquetado: ¿qué tan dañinas son este tipo de botanas para la salud?

El informe destaca que algunos productos duplican el contenido de sal reportado en sus etiquetas

Guardar
Seis productos de cacahuate incumplen
Seis productos de cacahuate incumplen las normativas y nueve presentan datos engañosos sobre el contenido de sodio. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis realizado por la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revela que, aunque todos los productos de cacahuate evaluados cumplen con el contenido neto y el índice de rancidez establecidos, existen irregularidades significativas en el etiquetado y la veracidad de la información nutrimental de varias marcas presentes en el mercado mexicano.

Uno de los hallazgos más relevantes es que seis productos no cumplen con las especificaciones de etiquetado, mientras que nueve presentan información engañosa respecto a su contenido de sodio. Entre estos últimos, seis corresponden a cacahuates salados y tres a japoneses.

En el caso de Botanas Mariquita, cacahuate japonés, la publicación señala que este producto no incluye la declaración de ingredientes en su etiqueta. Por su parte, Golden Hills, manís salados, y Nature Sun, cacahuate sazonado con sal de mar, no exhiben el sello de advertencia “EXCESO SODIO” a pesar de que, por su contenido, están obligados a mostrarlo.

Algunos cacahuates salados y japoneses
Algunos cacahuates salados y japoneses en el mercado superan el sodio declarado en sus etiquetas, lo que afecta la confianza del consumidor. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Profeco identificó que varios productos contienen más sodio del que declaran en sus etiquetas, lo que representa una falta de veracidad en la información comercial. Entre los productos señalados se encuentran First Street, cacahuates tostados y salados; Great Value, estilo japonés sabor limón; Golden Hills, salados; Selecto Brand, estilo japonés; Great Value, salados fritos; Nature Sun, sazonado con sal de mar; y Golden Nuts Barcel, cacahuates fritos, salados y sabor limón.

Por ejemplo, Golden Nuts Barcel declara 312.5 mg de sodio por cada 100 gramos pero contiene 495 mg/100 g, mientras que Nature Sun declara 307.3 mg/100 g y contiene 1.124 mg/100 g. Estas diferencias, que en algunos casos duplican el valor declarado, ponen en entredicho la confiabilidad de la información proporcionada al consumidor.

En cuanto a los beneficios nutricionales, la Profeco subraya que los cacahuates naturales poseen un alto valor nutricional, ya que son ricos en proteínas y energía, contienen arginina —un aminoácido que favorece el crecimiento y desarrollo corporal— y aportan ácido linoleico, esencial para la salud cardiovascular. Además, contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso, refuerzan el sistema inmunológico y favorecen la digestión gracias a su contenido de aceites naturales.

Algunos cacahuates salados y japoneses
Algunos cacahuates salados y japoneses superan el sodio declarado en sus etiquetas, lo que afecta la confianza del consumidor. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el consumo de cacahuates salados y japoneses puede implicar riesgos para la salud debido a su alto contenido de sodio. La Profeco advierte que el exceso de sodio está relacionado con hipertensión, accidentes cerebrovasculares y enfermedades del corazón.

Según la Organización Mundial de la Salud, la ingesta diaria recomendada de sodio no debe superar los 2 gramos (equivalentes a 5 gramos de sal). El informe precisa que el 75% del sodio que consumen las personas proviene de alimentos ultraprocesados, mientras que el resto se añade al cocinar o en la mesa.

El sodio es un elemento esencial para regular funciones corporales como la presión arterial y la transmisión de impulsos nerviosos, pero su consumo excesivo representa un riesgo para la salud. La Profeco enfatiza que disminuir la ingesta de sal contribuye a mejorar la salud cardiovascular y previene enfermedades crónicas.

Temas Relacionados

Cacahuates Profeco SodioSalCacahuates JaponesesSaludmexico-noticias

Más Noticias

Frente frío número 16 avanza sobre México: SMN pronostica heladas y lluvias intensas

El fenómeno meteorológico se combina con una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical

Frente frío número 16 avanza

Los ejercicios que sí funcionan para fortalecer las rodillas, disminuir el dolor articular y evitar lesiones

La actividad física también favorece la lubricación natural de la articulación y estimula la circulación sanguínea en la zona, promoviendo la recuperación y el mantenimiento de los tejidos

Los ejercicios que sí funcionan

Pastel de mil hojas con crema pastelera: una receta exquisita y crujiente con relleno suave

Este postre requiere mucha paciencia y práctica, pero es posible hacerlo en casa

Pastel de mil hojas con

Lenia Batres plantea ajustar cálculo de indemnizaciones y reducir pagos por muerte laboral

La SCJN analizará un proyecto que propone calcular compensaciones por muerte laboral con UMA, lo que acortaría el monto entregado a los familiares

Lenia Batres plantea ajustar cálculo

Cruz Azul vs Chivas: cuándo cuestan los boletos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

La Máquina Cementera invitó a su afición a adquirir sus accesos para el juego en el Estadio Olímpico Universitario

Cruz Azul vs Chivas: cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayeron 2 presuntos delincuentes por

Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

Cae en Michoacán “El Pelón”, presunto reclutador de sicarios, ligado al homicidio de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

¿Quiénes son las hermanas de

¿Quiénes son las hermanas de Aislinn Derbez, hijas de Gabriela Michel?

Así fue el romance y crudas peleas de Gabriela Michel con Eugenio Derbez, que marcaron la vida de Aislinn Derbez

Quién era Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 24 de noviembre: a esta hora empieza la prueba para ser capataz de la semana

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cuándo

Cruz Azul vs Chivas: cuándo cuestan los boletos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”