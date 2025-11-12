México

Repartidor en Puebla exhibe a cliente violento que no quiso dar su clave de entrega: usuarios lo bautizan cómo “Lord Código”

El hombre, identificado como Emilio, fue apodado “Lord Código” tras protagonizar una agresión grabada en video

El hombre, identificado como Emilio, fue apodado “Lord Código” tras protagonizar una agresión grabada en video. (Captura de pantalla)

Un repartidor de aplicaciones en Cholula, Puebla, se volvió tendencia en TikTok luego de difundir un video donde muestra cómo un cliente lo insultó y empujó durante una entrega a domicilio. El motivo del conflicto fue la negativa del comprador a proporcionarle el código de seguridad que debía ingresar para finalizar el pedido.

El clip, compartido por el usuario @dmentestg, ha alcanzado más de 11 millones de reproducciones y ha generado una ola de indignación en redes sociales. Según el repartidor, la entrega consistía en un pedido de alimentos por kilo, el cual tuvo que completarse con varias piezas para alcanzar el peso exacto.

Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que el cliente —identificado por internautas como Emilio— comenzó a reclamar que nadie le avisó sobre la variación en el gramaje de los productos. “Si yo le pongo 250 gramos, me pone ‘no, está mal’”, explicó el trabajador, citando parte de la conversación.

El ambiente se tornó tenso cuando el repartidor solicitó el PIN de seguridad, requisito indispensable para cerrar el pedido dentro de la aplicación. Sin embargo, el cliente se negó, asegurando que primero quería revisar sus artículos.

La discusión comenzó por un simple código de seguridad y terminó con insultos, empujones y una ola de críticas en redes sociales. (Captura de pantalla)
“Al ver que su intención es no darme el código, yo insisto, porque para el cliente es muy fácil encerrarse en su casa y no darlo”, narró el repartidor.

A pesar de los intentos por calmar la situación, Emilio respondió de forma agresiva. “No me lo des y ahorita le reporto a la app”, gritó. El trabajador, visiblemente incómodo, le pidió que, si no entregaba el código, devolviera los productos para poder regresar el pedido a la tienda. La tensión llegó a su punto máximo cuando el hombre empujó al repartidor y lo insultó frente a la cámara: “¡Ahora te vas a la v*r&%!”.

Una mujer que acompañaba al cliente intentó intervenir, recordándole que el código de entrega es una medida de seguridad tanto para el comprador como para el trabajador. Finalmente, y tras varios minutos de discusión, Emilio accedió a proporcionar el número.

Antes de retirarse, el repartidor acudió a un guardia de seguridad del conjunto habitacional para reportar lo sucedido, pero —según relató— no recibió ninguna orientación ni apoyo.

El comportamiento del cliente provocó una lluvia de críticas en TikTok, donde los usuarios lo apodaron “Lord Código”. La comunidad digital se solidarizó con el repartidor, destacando la importancia de respetar las normas de seguridad en los servicios de entrega.

Un trabajador de reparto fue insultado y empujado por un cliente que se negó a darle el PIN de entrega; el video ya suma millones de vistas. Crédito: TikTok / @dmentestg

“Pinche Santa Claus, perdón, Lord Código”, “Ese señor necesita más educación y menos enojo” y “El repartidor fue muy paciente, yo ya lo hubiera dejado sin pedido” fueron algunos de los miles de comentarios que inundaron la publicación.

Hasta el momento, ni la aplicación ni el cliente han emitido una declaración oficial sobre el incidente.

