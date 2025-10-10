México

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame explota contra Kike Mayagoitia mientras reportan que una estrella no pasó los exámenes médicos

El reality, la apuesta de TV Azteca contra el éxito de ‘La Casa de los Famosos, comienza transmisiones el 12 de octubre

Por Víctor Cisneros

Guardar
Tentativamente, La Granja VIP se
Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

La Granja VIP, nuevo reality show de TV Azteca, es tema de conversación en redes sociales a unos días de su estreno. En las últimas horas, su elenco confirmado ha comenzado a anticipar las tensiones que se vivirán dentro del programa, mientras rumores apuntan a un cambio de última hora debido a que una de las celebridades previstas para participar no pasó los exámenes médicos.

Rumores en torno a Wendolee

Desde hace varias semanas, la televisora ha anunciado en eventos especiales y sus principales programa a las celebridades que participarán en La Granja VIP.

Hasta el momento, las celebridades confirmadas son:

  • Alfredo Adame
  • Jawi
  • Kim Shantal
  • Sandra Itzel
  • Alberto del Río
  • César Doroteo
  • Manola Díez
  • Kike Mayagoitia
  • Carolina Ross
  • Lis Vega
  • Omahi
Así será la dinámica en La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca Crédito: La Granja VIP México, YouTube

Previo a su estreno el domingo 12 de octubre, cinco celebridades más serán anunciadas como parte del elenco. Aunque la dinámica emula a lo hecho por Televisa con La Casa de los Famosos, de acuerdo versiones surgidas en redes sociales, TV Azteca sigue negociando con artistas para conformar su elenco.

La Tía Sandra, cuenta de entretenimiento que ha ganado popularidad en X —antes Twitter—, indicó que Wendolee Ayala, cantante que alcanzó popularidad en el reality La Academia, no pudo integrarse al proyecto.

“De último momento: El martes llamaron de urgencia a Fabiola Campomanes para ofrecerle entrar a LA GRANJA DE LOS FAMOSOS (sic)”, escribió.

Según sus fuentes, Ayala no pasó las pruebas de esfuerzo en el examen médico, por lo que su lugar será ocupado por Fabiola Campomanes.

En X han surgido rumores
En X han surgido rumores previo al estreno. (Captura de pantalla, X)

Hasta el momento, Wendolee no ha hecho declaraciones públicas en torno a los rumores. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, compartió una historia donde aparece ella y su familia abordo de un avión. “Iniciando la aventura”, escribió la cantante.

La historia avivó los rumores en torno a su participación en La Granja VIP, debido a que la cantante radica en Estados Unidos desde hace muchos años.

Alfredo Adame arremete contra Kike Mayagoitia

Paralelamente, Alfredo Adame se ha encargado de generar expectativa por el reality. Durante un entrevista para el canal de YouTube ¡Vaya, vaya!, el ‘Golden Boy’ recordó la tensa relación que mantienen con el presentador de Venga la Alegría.

Adame dijo que su enemistad surgió a raíz de una entrevista hecha por Mayagoitia a su excuñada, la cantante Rocío Banquells, en la que ambos lanzaron dardos contra él.

Aunque aclaró que tuvo la oportunidad de confrontarlo en su programa, Adame aclaró nunca ha tenido interés por tener una amistad o relación cordial con el conductor: “Lo único que tengo para él es puro malos pensamientos y puros malos deseos. Me cae en la punta de los hue***, no lo soporto”, señaló el actor.

Temas Relacionados

La Granja VIPTV AztecaAlfredo Adamemexico-entretenimiento

Más Noticias

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

Las tareas de seguridad se dieron en una zona fronteriza de Jalisco y Michoacán, donde grupos como el CJNG y Los Caballeros Templarios se disputan el tráfico de drogas y armas

Operativo militar en Quitupan logra

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de octubre: estación el zócalo se encuentra abierta

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Los libros más vendidos hoy 10 de octubre en Amazon México destacan en el ranking

Estas son las historias disponibles en Amazon que se están sumando a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Los libros más vendidos hoy

Popocatépetl hoy: volcán registró 5 exhalaciones este 10 de octubre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 5

¿Salinas Pliego se lanzará a la presidencia en 2030? Esto dijo María Laura Medina, su esposa | Video

La esposa del empresario compartió un video en sus redes sociales, dando a conocer su postura al respecto

¿Salinas Pliego se lanzará a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo militar en Quitupan logra

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

Elementos de Guardia Nacional y Policía Preventiva son víctimas de ataque armado en Bachigualato, Sinaloa

Asesinan a tiros a “El Luneta” en GAM, presunto sicario ligado a la UJ-40 y La Unión Tepito en CDMX | Video

Regio Clown habría tenido un intento de secuestro antes de su asesinato, revela Antonio Nieto

FGR investiga a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana acusada de tener nexos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Conductores de Hoy lamentan la

Conductores de Hoy lamentan la muerte de Fede Dorcaz, participante argentino de Las Estrellas Bailan en Hoy

“Fíjate, fíjate”: María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca protagonizan ‘La Sustancia’ para HBO

Damon Albarn, Julieta Venegas y Nathy Peluso entre las apuestas del FIC 2025 que inaugura hoy en Guanajuato

Asesinan a Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, previo al arranque de la nueva temporada

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos que participarán en el reality de Televisa

DEPORTES

CMLL 2025 celebra el Día

CMLL 2025 celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México, Puebla y Guadalajara

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel

América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas

Sr. Flavio aprueba el ‘apodo’ de ‘Los Fabulosos Cadillacs’ a Checo Pérez y Valtteri Bottas, pilotos de F1

Hirving ‘Chucky’ Lozano no descarta jugar con América o Chivas en caso de regresar al Futbol Mexicano