‘La Granja VIP’: Alfredo Adame explota contra Kike Mayagoitia mientras reportan que una estrella no pasó los exámenes médicos

Tentativamente, La Granja VIP se estrenaría el último trimestre de 2025. (Foto: TV Azteca)

La Granja VIP, nuevo reality show de TV Azteca, es tema de conversación en redes sociales a unos días de su estreno. En las últimas horas, su elenco confirmado ha comenzado a anticipar las tensiones que se vivirán dentro del programa, mientras rumores apuntan a un cambio de última hora debido a que una de las celebridades previstas para participar no pasó los exámenes médicos.

Rumores en torno a Wendolee

Desde hace varias semanas, la televisora ha anunciado en eventos especiales y sus principales programa a las celebridades que participarán en La Granja VIP.

Hasta el momento, las celebridades confirmadas son:

Alfredo Adame

Jawi

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río

César Doroteo

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

Así será la dinámica en La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca Crédito: La Granja VIP México, YouTube

Previo a su estreno el domingo 12 de octubre, cinco celebridades más serán anunciadas como parte del elenco. Aunque la dinámica emula a lo hecho por Televisa con La Casa de los Famosos, de acuerdo versiones surgidas en redes sociales, TV Azteca sigue negociando con artistas para conformar su elenco.

La Tía Sandra, cuenta de entretenimiento que ha ganado popularidad en X —antes Twitter—, indicó que Wendolee Ayala, cantante que alcanzó popularidad en el reality La Academia, no pudo integrarse al proyecto.

“De último momento: El martes llamaron de urgencia a Fabiola Campomanes para ofrecerle entrar a LA GRANJA DE LOS FAMOSOS (sic)”, escribió.

Según sus fuentes, Ayala no pasó las pruebas de esfuerzo en el examen médico, por lo que su lugar será ocupado por Fabiola Campomanes.

En X han surgido rumores previo al estreno. (Captura de pantalla, X)

Hasta el momento, Wendolee no ha hecho declaraciones públicas en torno a los rumores. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, compartió una historia donde aparece ella y su familia abordo de un avión. “Iniciando la aventura”, escribió la cantante.

La historia avivó los rumores en torno a su participación en La Granja VIP, debido a que la cantante radica en Estados Unidos desde hace muchos años.

Alfredo Adame arremete contra Kike Mayagoitia

Paralelamente, Alfredo Adame se ha encargado de generar expectativa por el reality. Durante un entrevista para el canal de YouTube ¡Vaya, vaya!, el ‘Golden Boy’ recordó la tensa relación que mantienen con el presentador de Venga la Alegría.

Adame dijo que su enemistad surgió a raíz de una entrevista hecha por Mayagoitia a su excuñada, la cantante Rocío Banquells, en la que ambos lanzaron dardos contra él.

Aunque aclaró que tuvo la oportunidad de confrontarlo en su programa, Adame aclaró nunca ha tenido interés por tener una amistad o relación cordial con el conductor: “Lo único que tengo para él es puro malos pensamientos y puros malos deseos. Me cae en la punta de los hue***, no lo soporto”, señaló el actor.