Banxico evalúa nuevos recortes en tasa de interés: así influye en créditos y tarjetas

Banxico acumula una reducción de 375 puntos base en su tasa desde el máximo histórico de 11.25% en 2024. FOTO: Archivo

La decisión del Banco de México (Banxico) de evaluar posibles recortes adicionales en su tasa de interés de referencia tiene un impacto directo en los productos financieros que utilizan millones de clientes en el país.

Cuando Banxico reduce la tasa de referencia, habitualmente bajan también los costos de financiamiento para los bancos comerciales, quienes trasladan parcialmente estos menores costos a los consumidores a través de reducciones en las tasas de interés para tarjetas de crédito, créditos personales, automotrices y algunos créditos hipotecarios.

Esto significa que para los titulares de tarjetas de crédito, los intereses que pagan por sus compras o por saldos pendientes tienden a disminuir gradualmente, al igual que las cuotas mensuales de otros préstamos.

No obstante, la velocidad y magnitud de estas reducciones para los clientes no siempre son inmediatas ni equivalentes al recorte adoptado por Banxico.

La reducción de la tasa de referencia impacta en créditos, tarjetas y préstamos de millones de mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones financieras suelen adaptar sus estrategias dependiendo de su propio costo de fondeo y de las condiciones de mercado, por lo que es posible que los consumidores noten los efectos de un recorte en la tasa de referencia varias semanas después de anunciada la medida.

Además, aunque una baja en la tasa puede facilitar el acceso al crédito y reducir los pagos de intereses, también puede influir en el apetito de los bancos para otorgar préstamos y en el comportamiento del ahorro, dadas las menores ganancias para los depositantes.

Banxico apunta a mantener ritmo de recortes a la tasa de interés

Las proyecciones de nuevos recortes en la tasa de interés de referencia dominaron la discusión dentro del Banco de México (Banxico), según la minuta de su más reciente reunión de política monetaria.

La institución indicó que evaluará reducciones adicionales en la tasa de referencia, considerando las condiciones actuales de inflación, el comportamiento del tipo de cambio y la debilidad en la actividad económica, así como los posibles efectos derivados de cambios en la política comercial global.

Esta decisión llega tras el anuncio del décimo recorte consecutivo, situando la tasa en 7.5 %, con la segunda reducción de 25 puntos base en el último año.

En la minuta, Banxico enfatizó que su Junta de Gobierno mantendrá como prioridad que la tasa de referencia se alinee siempre con la trayectoria necesaria para asegurar que la inflación general converja de manera ordenada y sostenida hacia el objetivo del 3 % en el periodo planeado.

Además, la Junta anticipó, según el documento, “valorará recortes adicionales a la tasa de referencia y tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”.

El contexto de esta declaración se fortaleció luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportara un aumento interanual del índice de precios al consumidor de 3.76 % en septiembre, revirtiendo la tendencia a la baja registrada en agosto.

Un punto de divergencia en la Junta fue destacado por Jonathan Heath, subgobernador del Banxico, quien advirtió, de acuerdo con la minuta, sobre riesgos adicionales al alza para la inflación.

Heath indicó que “nuestros pronósticos anticipan niveles de inflación no subyacente atípicamente bajos, por debajo del 3 %, que perduran durante los ocho trimestres del horizonte proyectado, sin la varianza típica que generalmente lo acompaña. Este componente nunca se ha mantenido por debajo de dicho nivel por un periodo de tiempo tan prolongado, por lo que en ausencia de un cambio estructural que justifique esta dinámica, la no materialización de esta previsión es un riesgo evidente al alza no mencionado”.

El subgobernador también sumó dos elementos que podrían elevar la inflación y que, según él, no están suficientemente considerados en el balance de riesgos: el aumento de los impuestos a la producción de bebidas azucaradas y cigarrillos anunciado para 2026, y la introducción de aranceles a importaciones provenientes de países sin tratado comercial con México, especialmente China.

Heath subrayó, conforme lo recogió la minuta, que “ambos riesgos al alza han sido señalados por analistas de diversas instituciones financieras, junto con estimaciones de su probable impacto, que no son triviales”, instando a la Junta a ejercer cautela al considerar futuros movimientos en la tasa.