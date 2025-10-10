Así puedes obtener un desayuno gratis en el Monumento a la Revolución el 10 de octubre

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo 10 de octubre, quienes acudan al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México podrán disfrutar de un desayuno gratis a partir de las 9:00 horas.

La iniciativa surge por la celebración del Día Mundial del Huevo, contempla la entrega de 5 mil desayunos preparados principalmente con huevo, gracias a la colaboración entre el programa PILARES, el Instituto Nacional Avícola y la Unión Nacional de Avicultores.

El evento busca no solo ofrecer una comida sin costo, sino también promover el consumo de este alimento como parte de una dieta saludable.

Para acceder a uno de estos desayunos, basta con presentarse en la Plaza de la República S/N, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a la hora señalada.

La dinámica es sencilla: los asistentes recibirán su desayuno en el lugar, sin necesidad de registro previo ni requisitos adicionales.

La invitación está abierta a toda la población, con el objetivo de fomentar la participación comunitaria y el acceso a opciones alimenticias nutritivas.

Para obtener este desayuno sólo debes ir al Monumento a la Revolución a partir de las 9 horas CRÉDITO: Pilares

El menú del evento tendrá como protagonista al huevo, ingrediente central de los platillos que se servirán. Entre las opciones destaca el tradicional huevo a la mexicana, acompañado de tortillas y frijoles, según lo anunciado en el material promocional de la campaña.

Chefs del programa PILARES estarán a cargo de la preparación y el servicio, en un ambiente familiar y participativo que busca reforzar la importancia de la alimentación en el bienestar social.

La jornada se realiza bajo el lema “México se nutre con huevos”, en el contexto del Día Mundial del Huevo. El propósito es difundir los beneficios nutricionales de este alimento, reconocido por su aporte de proteínas, vitaminas y minerales. Además, la campaña resalta el valor de consumir productos nacionales, lo que contribuye tanto a la economía local como a la adopción de hábitos alimenticios saludables desde la comunidad.

Diversas instituciones participan en la organización de la actividad. PILARES, programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, coordina la logística junto al Instituto Nacional Avícola y la Unión Nacional de Avicultores. La administración capitalina, encabezada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, respalda la iniciativa como parte de su política de seguridad alimentaria y promoción de la igualdad de oportunidades.

La campaña “México se nutre con huevos” tiene alcance nacional y se replicará de manera simultánea en otras ciudades, como Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Guadalajara (Jalisco); Tehuacán (Puebla); Córdoba (Veracruz); Mérida (Yucatán); Monterrey (Nuevo León); Tepic (Nayarit) y Gómez Palacio (Durango). En cada una de estas localidades, se realizarán actividades similares para promover el consumo de huevo y fortalecer la economía local.