Ricardo Peralta responde a Galilea Montijo sobre las medidas de su cintura

Ricardo Peralta grabó un video donde midió su cintura y volvió a presumir la pieza de Iván Ávalos, un diseñador que lanzó una cinturilla de estructura metálica que tiene como objetivo lucir la silueta de quien la porta.

El ex participante de La Casa de los Famosos México mostró su corset y reconoció que sí era el mismo que el de Galilea Montijo; sin embargo, aseguró que a ella le quedaba mejor.

“Te amo Galilea Montijo todo y que fantasía tener la misma icónica pieza", dijo. De igual forma Ricardo menciona que ama a Galilea y que realmente no se refería a que le iba a quedar igual sino que tienen una pieza similar.

En su Tiktok (@torpecillo), el influencer mencionó que no había ninguna polémica entre ellos.

El ex integrante de LCDLF dijo estar orgulloso de tener la misma pieza que la presentadora de Hoy Crédito: TikTok/Torpecillo

La controversia surgió cuando Peralta, conocido por su participación en La Casa de los Famosos México, compartió en X una imagen en la que lucía un cinturón del diseñador Iván Ávalos, similar al que Montijo había llevado durante la sexta gala de eliminación del reality. En su mensaje, el creador digital escribió: “Loba Gali y yo tenemos el mismo cinturón de Ivan Ávalos”.

La reacción de Galilea Montijo no tardó en llegar y fue ampliamente difundida por usuarios de X, quienes viralizaron el momento emitido en el programa matutino Hoy. Durante un segmento junto a Andrea Legarreta, Tania Rincón y Arath de la Torre, la conductora aclaró con tono sarcástico: “Por cierto, Ricardo Peralta, no es el tuyo, mi rey. Es del mismo diseñador, pero no tenemos la misma cintura, hermana. ¿Cómo vamos a caber?“. Este comentario, que dio pie a bromas entre los presentadores, fue interpretado por parte del público como una alusión a la complexión física de Peralta.

La situación se intensificó cuando Arath de la Torre, quien mantuvo una rivalidad con Peralta durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, intervino recordando uno de los momentos más controvertidos del youtuber en el reality: “¿Sabes qué le diría? Ese ese vestido ya se contó“.

El segmento, difundido en las plataformas digitales de Hoy, generó una ola de comentarios divididos. Mientras algunos usuarios criticaron a Montijo por lo que consideraron un comentario gordofóbico, otros cuestionaron la actitud de Peralta por hacer referencia al accesorio. Entre las reacciones más destacadas se encuentra la siguiente: “Que feos modos Galilea, él jamás dijo que ese era él, dijo es el mismo y hasta mencionó al diseñador, no era necesario decirle gorda a @torpecillo_, pero también él para qué anda de colgado si sabe cómo son”.