Cuáles eran los señalamientos contra el capitán de la Marina hallado sin vida en Altamira, Tamaulipas

La institución naval se comprometió a participar en las averiguaciones por el fallecimineto del efectivo (SEMAR)

Un total de 14 individuos, entre los que figuran empresarios y miembros de la Secretaría de Marina (Semar), fueron detenidos como resultado de un operativo en Tamaulipas. Con ello las autoridades confirmaron investigaciones en contra una estructura dedicada al mercado ilícito de combustibles.

Pero, un día después de que fueron dadas a conocer las detenciones, uno de los hombres presuntamente implicado en los hechos, fue hallado sin vida.

Señalamientos contra un capitán

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el fallecimiento de uno de sus integrantes en Altamira el 8 de septiembre. El informe oficial no detalla la causa de muerte ni tampoco comparte el nombre del efectivo.

Sin embargo, reportes periodísticos apuntan que habría sido un suicidio en las oficinas de Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien se desempeñaba como capitán de navío y titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira.

El mensaje de las autoridades (X/@SEMAR_mx)

“Se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos”, es parte de lo compartido por la Marina.

Un sujeto que fue director de Aduana de Tampico declaró que Pérez Ramírez habría recibido sobornos para dejar pasar barcos en las aduanas, testimonio revisado por el reportero Rubén Mosso de Milenio.

Ante esta situación, es importante señalar que si bien los informes indican que el hombre hallado con ida fue mencionado, las autoridades todavía no tenían con una orden de aprehensión su contra.

El director de Aduana ahora colabora con las autoridades en las averiguaciones y señaló que dio sobornos que alcanzan los 25 millones de pesos, según informa Milenio.

Detenidos por caso de huachicol fiscal. (Captura de pantalla)

Uno de los sujetos que habría sido beneficiado por dichos pagos es Jeremías Pérez Ramírez. Además, los reportes indican que los implicados en la red recibían un pago de alrededor de 1.7 millones de pesos, los cuales eran repartidos. Pérez Ramírez habría recibido hasta 100 mil pesos.

El huachicol fiscal

La extracción, robo y comercialización de combustible es una actividad conocida como huachicol, algunos grupos criminales han sido ligados con estas acciones.

Se le añade la palabra “fiscal” cuando se refiere a la actividad de evadir el pago de impuestos y que puede involucrar a funcionarios. En su conferencia de prensa del 8 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió forma en la que entran sustancias al país para posteriormente ser vendidas.

Las personas implicadas en el huachicol fiscal se aprovechan de la manera en la que operan las importaciones en México. Algunas sustancias cuentan con permisos temporales (a las cuales no se les cobra impuestos) y aplican para aquellas que serán trasformadas en el país y posteriormente comercializadas.

(Foto: SSPC)

Sin embargo, la red de huachicol fiscal implica la introducción de diésel a territorio nacional que se hace pasar por otro tipo de sustancia, evitando así el pago de impuestos.

“Se simula la importación de combustibles como si fueran otros productos, principalmente lubricantes, alcoholes y aditivos, para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas y diésel”, registra por su parte la Onexpo, organización que representa al sector gasolinero.