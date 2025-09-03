México

Normalistas de Puebla hacen protesta que termina con un camión incendiado

Las estudiantes señalaron que ninguno de los directivos está capacitado para las funciones que desempeñan, además del hostigamiento constante por parte del gobierno

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Manifestación de estudiantes de la
Manifestación de estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles. Foto: x.com

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles se manifestaron y bloquearon el Bulevar 5 de Mayo, a la altura de San Francisco, en Puebla. La protesta tuvo como objetivo exigir la eliminación de la matrícula foránea y la destitución del cuadro directivo de la institución; también solicitan una mesa de diálogo con autoridades estatales.

Normalistas se manifiestan en Puebla capital. (Crédito: x.com/@Prensa_Teteles)

Integrantes del movimiento acusan incumplimiento de funciones por parte de los directivos y denuncian hostigamiento gubernamental, además de la presencia de presuntos infiltrados dentro de la Normal.

El cierre afectó la circulación vial en ambos sentidos del bulevar y genera una importante carga vehicular en las calles cercanas, que permanecieron saturadas por automovilistas en busca de rutas alternas, por lo que se recomendó a la ciudadanía evitar la zona debido a las afectaciones en el tránsito. El servicio de transporte público RUTA se encuentra suspendido en la zona, lo que obliga a los usuarios a caminar para realizar transbordos y continuar sus trayectos.

El bloqueo se realiza a pocas calles de Casa Aguayo, sede del gobierno estatal. Las autoridades locales exhortaron a la población a evitar el área.

Las estudiantes señalaron que ninguno de los directivos está capacitado para las funciones que desempeñan, además del hostigamiento constante por parte del gobierno.

Usuarios en redes sociales dieron a conocer que en lugar de la manifestación también se incendió un autobús, aunque circulan diversas versiones. Se señala que fueron las estudiantes, aunque también indican que pueden ser grupos de infiltrados. Versiones no confirmadas por la autoridad aseguraron que hay personas detenidas.

Manifestación de estudiantes de la
Manifestación de estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles. Foto: x.com

Por su parte, la Secretaría de Gobierno del Estado de Puebla dio a conocer un comunicado en el que reiteró su disposición para dialogar directamente con el Consejo Estudiantil de la Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles, sin intervención de externos.

Señaló que el 27 de agosto, alumnas rechazaron una mesa de trabajo con autoridades estatales por la presencia de hombres adultos ajenos a la institución, quienes no acreditaron su vínculo. Al no aceptar condiciones, se canceló la sesión y no se avanzó en los temas demandados.

Posteriormente, normalistas se manifestaron nuevamente en la capital, acompañadas por hombres encapuchados que incendiaron llantas en el bulevar 5 de Mayo.

Las secretarías de Gobernación y Educación Pública insistieron en resolver los desacuerdos mediante diálogo directo, excluyendo a terceros. El gobierno estatal sostuvo que la educación es un derecho y reafirmó su apertura a la negociación.

Hasta el momento no ha habido mayor información por parte de la escuela.

Temas Relacionados

PueblaNormalistasGobierno de PueblaSecretaría de Gobierno de Pueblaestudiantesmanifestaciónmexico-noticias

Más Noticias

Manuel Mijares regresa a redes sociales y pone fin a los rumores sobre una hospitalización de emergencia

Recientemente se dio a conocer que el intérprete de “Soldado del amor” habría perdido 22 kilos tras atravesar una emergencia médica

Manuel Mijares regresa a redes

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Hombres armados que viajaban en distintos vehículos irrumpieron en el anexo Alfa Fortaleza A.C, dejando a tres personas sin vida.

Grupo armado ataca anexo en

MrBeast planea tener su propia compañía telefónica, al estilo de Luisito Comunica

De acuerdo con un documento filtrado, el proyecto podría ver la primera luz en 2026

MrBeast planea tener su propia

Así quedó conformada la mesa directiva de la Cámara de Diputados tras la elección de Kenia López como presidenta

El PAN, partido al que le corresponde la presidencia de la Cámara de Diputados en el segundo año de actividades legislativas, logró impulsar a la diputada plurinominal a pesar del rechazo de la mayoría parlamentaria

Así quedó conformada la mesa

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Saúl Álvarez también estaría inconforme con la decisión de la plataforma de streaming para restringir la cobertura

Revelan que Canelo Álvarez está
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo armado ataca anexo en

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Golpe millonario al narco: aseguran 15 áreas de concentración de químicos para elaborar metanfetamina en Sinaloa

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

Ataque armado en panadería de Colima deja seis personas asesinadas y una herida

ENTRETENIMIENTO

Podcasts que encabezan la lista

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

Manuel Mijares regresa a redes sociales y pone fin a los rumores sobre una hospitalización de emergencia

Estos son los artistas invitados que estarán en ‘Mercurio and Friends’ para su doble fecha en Monterrey

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Filmes para ver esta noche en Google México

DEPORTES

Revelan que Canelo Álvarez está

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?

Cambio de planes: Matheus Doria no se va a Brasil y sigue en Atlas