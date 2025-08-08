México

Wendy Guevara responde si se enamoró de Marlon y aclara el tipo de relación que tenían

La influencer explica los sentimientos que tenía por el venezolano

Por Ignacio Izquierdo

Marlon y Wendy terminaron su
Hasta hace unos meses, la relación entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez alcanzó un punto de cercanía notable, especialmente cuando la mexicana participaba en La Casa de los Famosos México.

Ambos compartían abiertamente momentos juntos y en repetidas ocasiones expresaron sus sentimientos de mutuo afecto. No obstante, la amistad se fracturó abruptamente y, desde entonces, ambos han emitido declaraciones públicas señalándose mutuamente como responsables de la ruptura, especialmente él.

En una reciente entrevista concedida a Adela Micha, Wendy Guevara compartió una reflexión sobre la experiencia vivida con Marlon: “A veces damos el amor y la ayuda a personas equivocadas”, manifestó, sugiriendo que su apoyo (en gran parte económico) pudo haber estado mal dirigido.

Hoy en día, Marlon no ha dejado de lanzar incendiarios comentarios en contra de la que alguna vez fue su “mejor amiga”. Ella, por su parte, asegura que no sólo mantuvo a Marlon por cuatro años de su vida, sino que también daba dinero para su familia en Venezuela.

¿Wendy Guevara amó a Marlon?

(Captura de pantalla/Facebook Marlon Colmenarez)
En la entrevista, Adela Micha le preguntó a Wendy si alguna vez se había enamorado, y ella respondió que sí; no obstante, aseguró que es un sentimiento que hace muchos años no siente:

“Yo creo que me enamoré hace muchos años. De estas personas nuevas, no. Los últimos chicos con los que me han visto, no”.

Por supuesto, Wendy no desaprovechó la oportunidad para aclarar si alguna vez se enamoró de Marlon. Recordemos que durante La Casa de los Famosos, los sentimientos de la mexicana por el venezolano fueron bastante obvios cuando ella escribió la frase “Marlon, te amo” ayudándose de botellas. Hoy, dos años después, la influencer aclaró:

“El chico de la camioneta (Marlon), no, eso no era amor, sí me gustaba mucho, pero nunca fuimos nada. Sí te tuve un cariño pero era más el aferrarme”.

Y explicó:

(Captura de pantalla @soywendyguevaraoficial)
“A veces cuando careces de amor de pequeña tienes vacíos y esos vacíos lo llenamos con gente que no sabemos cómo son o qué quieren de ti o a dónde te van a llevar. Yo me he equivocado, pero no importa, es parte de la vida”.

Además, aseguró que sí llegó a enamorarse hace mucho, y no descartó la posibilidad de volver a experimentarlo en el futuro: “Me enamoré hace muchos años pero ya ni me acuerdo lo que es el amor“.

Sobre la relación que tuvo con Marlos, Wendy aclaró: "Fue una relación de amistad, no de novios. Nunca fuimos novios”.

