México

Tunden a Ángela Aguilar y Nodal por reto viral “trend de esposos”: revelan que el cantante dio el primer beso

Los cantantes reaparecieron en redes sociales con un video que provocó polémica en redes sociales

Por Cinthia Salvador

Guardar
Los cantantes reaparecieron en redes
Los cantantes reaparecieron en redes sociales con un video que provocó polémica en redes sociales. (Captura de pantalla @angelaaguilar_)

Christian Nodal y Ángela Aguilar se mantienen en medio de la polémica, pues el 7 de agosto reaparecieron juntos en redes sociales. La cantante publicó en su cuenta de TikTok un video que rápidamente atrajo la atención de miles de seguidores. En la grabación, ambos participan en el conocido “tag de los esposos”, una tendencia digital en la que parejas responden con gestos a preguntas sobre su vida cotidiana y detalles personales.

El reto comenzó con preguntas sencillas como “¿Quién deja la ropa tirada en el baño?”, “¿A quién siempre se le hace tarde?” y “¿Quién pierde las llaves siempre?”. Las respuestas se apoyan en un audio de fondo con voz distorsionada y los dos señalan al responsable con la mano, lo cual provocaba risas entre ellos.

A medida que avanzaba el video surgieron cuestiones que desataron polémica. Pues los cantantes revelaron que es la hija de Pepe Aguilar quien administra las finanzas del hogar. Además, compartieron que fue Nodal quien tomó la iniciativa para el primer beso y también quien fue el primero en decir “te amo” en la relación.

Tunden a Ángela Aguilar y Nodal por reto viral “trend de esposos”. (TikTok)

Estos detalles aumentaron el revuelo entre los seguidores, quienes dejaron cientos de comentarios sobre la dinámica de la pareja. Varios usuarios recordaron el inicio de su relación, ocurrida poco después del fin del noviazgo del sonorense con la cantante argentina Julieta Cazzuchelli.

El contexto provocó que la publicación recibiera una amplia variedad de reacciones, desde mensajes de apoyo pero sobretodo cuestionamientos sobre la rapidez con la que surgió el nuevo romance y los señalamientos de una presunta infidelidad.

Internautas reaccionaron en redes socialesal
Internautas reaccionaron en redes socialesal polémico video de la pareja. (Instagram)

Pese a las controversias, la pareja continúa mostrando una imagen unida y relajada. El video ya acumula miles de visualizaciones y ha sido compartido en diversas plataformas.

“¿Quién se mete en relaciones ajenas?“, “¿Quién es la burla de todo México?“, “¿Quién no vende boletos para sus conciertos?“, “¿Quién prefiere andar en todo menos cuidando a su hija?“, ”¿A quién se le esta acabando la carrera primero?“, ”¿Quién es más infiel?“, son algunos de los comentarios de usuarios que se leen en la publicación.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalCazzumexico-entretenimiento

Más Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de agosto en Puebla de Zaragoza

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima: las temperaturas que predominarán

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mérida

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Predicción del clima: estas son

Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, rechaza presencia de La Barredora en el estado

Recientes acusaciones por parte de Willy Ochoa señalaron que el grupo criminal oriundo de Tabasco habría entrado a territorio chiapaneco

Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas,

Las últimas previsiones para Guadalajara: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Las últimas previsiones para Guadalajara:

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Cancún este 8 de agosto

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en México: temperatura y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hermanos Treviño Morales, líderes de

Hermanos Treviño Morales, líderes de Los Zetas, no podrían escapar a la pena de muerte en EEUU, advierte experto

Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, rechaza presencia de La Barredora en el estado

Detienen a hombre que conducía vehículo con 200 kilos de marihuana en Nuevo León entre pacas de paja

Marina asegura camioneta “monstruo”, lancha y equipo táctico en Navolato, Sinaloa

Crimen organizado recluta a jóvenes jaliscienses para llevarlos a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Dalilah es la ganadora del reto de salvación

Ángela Aguilar narró cómo Flor Silvestre defendió su matrimonio de una actriz que intentaba conquistar a su abuelo

Merlina 2: Celebridades mexicanas mandan mensaje por estreno de la segunda temporada de la serie

Limpio y seguro: AimeP3 comparte el nacimiento de su hijo con sus seguidores en redes sociales

Qué le pasó a Mariana Botas en los dedos y por qué advirtió que no se espanten al verlos en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

David Faitelson señala a supuesto

David Faitelson señala a supuesto directivo de Cruz Azul por tener cuentas bancarias en Luxemburgo

Entrenador de Golovkin predice cómo será la pelea Canelo vs Crawford: “Es como si un camión enorme lo golpeara”

Xabi Alonso pidió el fichaje de un mexicano para el Real Madrid

Develan estatua de Julio César Chávez en Baja California y desata burlas por el poco parecido con el boxeador

Qué televisora transmitirá la Fórmula 1 en México