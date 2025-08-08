Tunden a Ángela Aguilar y Nodal por reto viral “trend de esposos”: revelan que el cantante dio el primer beso

Los cantantes reaparecieron en redes sociales con un video que provocó polémica en redes sociales. (Captura de pantalla @angelaaguilar_)

Christian Nodal y Ángela Aguilar se mantienen en medio de la polémica, pues el 7 de agosto reaparecieron juntos en redes sociales. La cantante publicó en su cuenta de TikTok un video que rápidamente atrajo la atención de miles de seguidores. En la grabación, ambos participan en el conocido “tag de los esposos”, una tendencia digital en la que parejas responden con gestos a preguntas sobre su vida cotidiana y detalles personales.

El reto comenzó con preguntas sencillas como “¿Quién deja la ropa tirada en el baño?”, “¿A quién siempre se le hace tarde?” y “¿Quién pierde las llaves siempre?”. Las respuestas se apoyan en un audio de fondo con voz distorsionada y los dos señalan al responsable con la mano, lo cual provocaba risas entre ellos.

A medida que avanzaba el video surgieron cuestiones que desataron polémica. Pues los cantantes revelaron que es la hija de Pepe Aguilar quien administra las finanzas del hogar. Además, compartieron que fue Nodal quien tomó la iniciativa para el primer beso y también quien fue el primero en decir “te amo” en la relación.

Tunden a Ángela Aguilar y Nodal por reto viral “trend de esposos”. (TikTok)

Estos detalles aumentaron el revuelo entre los seguidores, quienes dejaron cientos de comentarios sobre la dinámica de la pareja. Varios usuarios recordaron el inicio de su relación, ocurrida poco después del fin del noviazgo del sonorense con la cantante argentina Julieta Cazzuchelli.

El contexto provocó que la publicación recibiera una amplia variedad de reacciones, desde mensajes de apoyo pero sobretodo cuestionamientos sobre la rapidez con la que surgió el nuevo romance y los señalamientos de una presunta infidelidad.

Internautas reaccionaron en redes socialesal polémico video de la pareja. (Instagram)

Pese a las controversias, la pareja continúa mostrando una imagen unida y relajada. El video ya acumula miles de visualizaciones y ha sido compartido en diversas plataformas.

“¿Quién se mete en relaciones ajenas?“, “¿Quién es la burla de todo México?“, “¿Quién no vende boletos para sus conciertos?“, “¿Quién prefiere andar en todo menos cuidando a su hija?“, ”¿A quién se le esta acabando la carrera primero?“, ”¿Quién es más infiel?“, son algunos de los comentarios de usuarios que se leen en la publicación.