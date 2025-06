Llaman ‘pick me’ a Susana Zabaleta por insultos hacia Belinda: qué significa el término y por qué se volvió viral

Zabaleta se convirtió en tendencia por una serie de comentarios que lanzó sobre ‘Mentiras: La Serie’, particularmente sobre la participación de la española. (Foto: @susanazabaleta, @belindapop, Instagram)

En un contexto en el que insultar a Belinda parece ser una moda, la cantante Susana Zabaleta está bajó el escrutinio público por una serie de comentarios burlescos contra la cantante pop.

Durante un espectáculo en el Teatro Metropólitan, Zabaleta se convirtió en tendencia por una serie de comentarios que lanzó sobre Mentiras: La Serie, particularmente sobre la participación de Belinda. Aunque comenzó reconociendo el talento de Mariana Treviño, su opinión sobre Belinda desató reacciones encontradas en redes sociales, especialmente en TikTok.

Esto dijo Susana Zabaleta sobre Belinda

En su intervención, Zabaleta cuestionó el uso del término “maestra” para referirse a figuras del espectáculo. “¿Maestra a Belinda? Ay ya, mana”, expresó con tono irónico, provocando risas en el público. Luego matizó su comentario con un “la amo”, y reconoció que Belinda “también” hizo un buen trabajo en la serie, donde interpreta a Daniela. Sin embargo, enfatizó que Mariana Treviño fue quien “se chingó a todas”.

La polémica escaló cuando Zabaleta hizo alusión al aspecto físico de Belinda: “Operada, pero hay unas que quedan chuecas, y ella no”. Esta declaración dividió opiniones. Algunos asistentes lo tomaron como una broma sin mala intención, pero en redes sociales el tono fue duramente criticado.

Zabaleta aludió a Belinda en medio del furor que ha generado su participación en Mentiras: La serie. Belinda (Prime Video)

Redes sociales la llaman “pick me”

Tras difundirse el video, usuarios calificaron la actitud de Zabaleta como propia de una “pick me”, término usado para describir a mujeres que buscan validación diferenciándose del resto, generalmente desvalorizando a otras.

Comentarios como “Siempre que abre la boca es para decir algo bien pick me” o “Cree que las mujeres estamos en competencia sí o sí” inundaron X —anteriormente Twitter— y TikTok. También la acusaron de tener “crisis de edad” por su relación con el comediante Ricardo Pérez y por actitudes que algunos interpretan como intento forzado de mostrarse “moderna”.

Susana Zabaleta ha sido de críticas en redes sociales. (Foto: X)

¿Cuál ha sido la reacción de Susana Zabaleta?

A pesar de la controversia, Zabaleta no ha respondido a las críticas. Sin embargo, sus expresiones han reavivado el debate sobre los límites entre el humor debido a que coinciden con comentarios machistas hechos por el youtuber Adrián Marcelo en X.

“Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie. Ojalá no se ofenda si lee esto, porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘prostituta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto”, escribió.

Ante la ola de críticas, Adrián Marcelo ofreció una disculpa pública y ofreció a la cantante 1 millón de dólares a cambio de una entrevista en su canal de YouTube. Su propuesta fue interpretada como un burdo intento por llamar la atención de Belinda para aumentar la visibilidad de su canal de YouTube.

El comentario de Adrián Marcelo sobre Belinda genera críticas por misoginia y se viraliza en minutos (X)