Sofía Rivera Torres habla de su relación con la primogénita de Eduardo Videgaray: “Soy su segunda madre”

Sofía Rivera Torres se sincera sobre su relación con la joven hija de Eduardo Videgaray. (Foto: Jesús Aviles/ Infobae México)

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se encuentran a la espera de su primer hijo en común, noticia que emocionó al medio del espectáculo durante la tarde del 27 de octubre.

Después de seis años juntos, los conductores de ¡Qué importa! darán el siguiente paso en su relación y se convertirán en padres; sin embargo, la también actriz se estrenó como mamá cuando conoció al presentador y su joven hija, a quien llama “skwinkle” de cariño.

Tras darse a conocer que la presentadora está embarazada, la exparticipante de La Casa de los Famosos México se sinceró sobre el impacto que tuvo en su vida tener una relación con un hombre mayor que ya era padre, pues cuando decidió convertirse en su pareja tenía 26 años, y él 49.

(Instagram/@sofiariveratorres)

Además, tuvo que estrenarse como mamá de una joven de 11 años, quien ahora tiene 17: “Un súper cambio, porque cuando yo conocía a Edu yo tenía 26 y él 49, y la ‘skwinkle’, porque así le digo yo, tenía 11 años cuando la conocí”, relató la presentadora.

Sofía Rivera considera a la primogénita de Eduardo Videgaray su primera hija

Después de que la pareja dio a conocer que en los próximos meses le darán la bienvenida a un varón, la actriz de melodramas como “Cabo” y “Si nos dejan” confesó en una plática con Shanik Berman que la primogénita de su esposo siempre será su primera hija.

“Yo creo que, de alguna forma, no sé qué es lo que es ser mamá de bebés, pero sí sé lo que es ser mamá de adolescentes y siempre va a ser mi primera hija, ya sé lo que es ser mamá de una adolescente y es increíble, ella me enseñó cómo amar”, expresó.

Eduardo Videgaray y Sofia Rivera Torres se convertiran en papás durante 2025.

Asimismo, compartió que la joven no le dice mamá, pero en varias ocasiones le ha externado el cariño que siente por ella: “No me dice mamá. Lo que sí hace mucho, cuando me escribe sus cartitas es que soy su segunda madre y eso yo lo valoro enormemente”, confesó.

Finalmente, recordó la importancia que tuvo en su vida conocerla a los 11 años, una edad que es difícil de atravesar para varias mamás con sus hijas, por lo que recuerda esa época con gran cariño. Por otra parte, reconoce que aunque la joven la ve como una figura materna, hay temas en los que prefiere no intervenir.

“Procuro no hacerlo. Tengo la autoridad para hacerlo, porque vivimos juntos en una misma casa”, puntualizó.