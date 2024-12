Pepillo Origel explota contra Addis Tuñón tras asegurar que no asistió al funeral de Silvia Pinal por ego: “No se meta conmigo”

Ambos son conductores en programas de espectáculos. (IG: @juanjoseorigel // tunonaddis)

Juan José Origel, también conocido en el medio artístico nacional como Pepillo, está envuelto en controversia por las contundentes declaraciones sobre la dinastía Pinal que ha lanzado tras la muerte de la última gran diva del cine de oro mexicano, Silvia Pinal. Y es que arremetió en contra de Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán por supuestamente no recoger las cenizas de su madre, además de confirmó que no asistió al funeral por la presencia de Iván Cochegrus.

La postura del conductor desencadenó una ola de críticas en redes sociales, incluso, los conductores del programa Hoy lamentaron que hizo pública esa situación porque consideran que no es el momento indicado para hablar al respecto, ya que la familia Pinal se encuentra atravesando por el duelo de la pérdida de su matriarca.

“Creo que no hay que hacer olas en este momento. Hay que respetar los días que está viviendo la familia porque no necesitan nada extra de lo que están viviendo, que es la muerte de doña Silvia, que la gente los agobie (...) No cooperes con más dolor”, continuó la periodista de espectáculos”, comentó Martha Figueroa.

Addis Tuñón arremete contra Pepillo Origel

La conductora se sumó a las críticas en contra de su colega y expuso una invitación que difundió la funeraria J. García López como prueba de que no existió una lista de invitados al último adiós privado de Silvia Pinal. Esto como prueba de que los hijos de la estrella mexicana ‘no lo vetaron’.

“Esta fue la información que LA FUNERARIA ojo LA FUNERARIA no @sylviapasqueloficial no @laguzmanmx envió. No hubo lista de acceso en el velatorio y si creo que por respeto al amor que dijo tenerle a Silvia Pinal, Origel debe bajarle tres rayitas a su egocentrismo. No se trata de él, murió la diva y sus hijos están viviendo el duelo. Si no se despidió de su amiga fue por ego”, publicó en Instagram.

La conductora lamentó la situación e hizo un llamado para que Juan José Origel deje de exponer a los integrantes de la familia Pinal por respeto a la memoria de su amiga.

“Todos tenemos una opinión la mía es esta y me sostengo, tienes puntos de verdad pero como su amigo no debería tirarle hace a los hijos de su amiga. Eso no es de cariños verdaderos. Monica Marban si se ha mantenido como la dama que es. En silencio y oraciones. No te trata de tener algo que decir sino de saber guardar respeto”, concluyó.

Pepillo Origel explota contra Addis Tuñón

La opinión de la conductora llegó a Juan José Origel, quien arremetió en su contra y pidió que no hable de él:

“Quiero pedirle a esa señora Addis Tuñón que me deje en paz y que no se meta conmigo pues ni la conozco ni me interesa conocerla! Ella qué sabe del cariño y el respeto que le tuve a la señora Pinal!”, escribió en Instagram.