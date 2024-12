La colección de autos de Gerardo Ortiz, el “Rey del Corrido Progresivo”, un derroche de lujo

El cantante presume sus lujosos autos en las redes sociales. (IG/gerardoortizoficial)

Cesar Gerardo Ortiz Medina, mejor conocido como Gerardo Ortiz logró consolidarse como uno de los máximos referentes de la música regional mexicana al encabezar la corriente musical conocida como “Corridos Alterados o Corridos Progresivos” que se popularizó en la década pasada con artistas como El Komander, Los Buitres y Régulo Caro.

Es común que dentro del género del regional mexicano, los artistas destinen parte de sus fortunas a gustos lujosos como ropa de diseñador, relojes y joyería de alta gama. El intérprete de “Ni hoy ni mañana” tiene una afición por coleccionar autos de lujo de alta velocidad.

En palabras del mismo Gerardo Ortiz, siempre ha tenido un gusto particular por adquirir autos deportivos, ya que es una afición que comparte con sus hermanos, primos y tíos con los que vivió en Culiacán, Sinaloa, desde los 5 años.

“Ya sabes que me gustan mucho los carros, casi todo el tiempo estoy mirando carros, me gusta mucho la velocidad, es algo que me une mucho a mí y a mis hermanos, tanto la música como la velocidad de los carros nos tiene muy unidos”, mencionó el cantante de corridos en entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión.

Los carros más lujosos del “Rey del Corrido Progresivo”

El cantante mexicoamericano tiene una preferencia por los autos Lamborghini de alta velocidad. (IG/gerardoortizoficial)

Su afición por los autos llevan al cantante a vender o intercambiar cada cierto tiempo los modelos que posee, entre los autos más caros que ha mostrado en sus redes sociales destacan los siguientes:

Rolls Royce: este lujoso automóvil, con un precio de 302,523 dólares lo que equivale a 6 millones de pesos, se encuentra en Culiacán. Su motor V12 de 6.7 litros y 650 caballos de fuerza lo convierte en una auténtica joya sobre ruedas.

Lamborghini Aventador: valorado en 446 mil dólares, lo que equivale a unos 7.6 millones de pesos, este superdeportivo italiano cuenta con un motor V12 y 780 caballos de fuerza, ofreciendo un rendimiento excepcional.

McLaren 720S: este superdeportivo británico, con un costo de 260 mil dólares, aproximadamente 4 millones de pesos, está equipado con un motor V8 twin-turbo de 4 litros y 720 caballos de fuerza.

Lamborghini Huracán: considerado una obra de arte italiana, este modelo tiene un precio de 201,683 mil dólares, lo que equivale a 4 millones de pesos y está impulsado por un motor V10 atmosférico de 570 caballos de fuerza.

Estas son las posesiones del cantante. (IG/gerardoortizoficial)

Lamborghini Gallardo: valuado en 112, 026 dólares lo que equivale a 2.2 millones de pesos, este auto deportivo italiano cuenta con un motor V10 atmosférico de 640 caballos de fuerza.

Jeep Jt Rubicon 2023: esta camioneta Jeep aumentó su popularidad el año pasado a raíz de la canción “Rubicon” de Peso Pluma, desde entonces se vio a Gerardo Ortiz manejar un modelo blanco del vehículo, valuado en 60 mil 495 dólares lo que equivale a 1 millón 200 mil pesos mexicanos.

Las polémicas del cantante mexicoamericano

El cantante ha sido criticado por apología a la violencia en sus canciones. (Foto AP/Felix Marquez)

La exitosa carrera de Gerardo Ortiz no ha estado exenta de polémicas, pues los “Corridos Progresivos” fueron muy criticados en su momento por la apología al crimen organizado y utilizar letras explícitas.

En julio de 2016 fue detenido por la policía federal en el Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, tras llegar en un avión procedente de Culiacán, Sinaloa. Al cantante se le acusó de apología del delito de homicidio luego de publicar el video musical de su canción “Fuiste Mía” en YouTube en el que aparece interrogando y quemando a su pareja ficticia por serle infiel. Sin embargo, logró esquivar la prisión con una multa de 50 mil pesos.

El pasado miércoles 4 de diciembre su exmanager, Jesús Pérez Alvear, fue asesinado en Plaza Miyana, Polanco en la Ciudad de México, presuntamente tenía nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, a pesar de las polémicas, el cantante comentó que no se preocupa por ellas o por mostrar sus lujosos autos en sus redes sociales, pues reside en Los Ángeles y las veces que ha visitado Sinaloa para ver a su familia, no ha tenido ningún problema.

“Ya tiene mucho que no estoy en Sinaloa, y cuando he estado por allá, todo ha estado muy tranquilo, la paso bien allá está mi familia, pero estoy radicando en Los Ángeles y estoy muy tranquilo”, comentó el intérprete de “Tal como eres”, en entrevista para Imagen Televisión.