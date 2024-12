“Bájale a tu egocentrismo”: Addis Tuñón expone pruebas de que Pepillo Origel no fue vetado de funeral de Silvia Pinal

(Instagram)

Juan José Origel está en el ojo del huracán después de quejarse públicamente porque Iván Cochegrus estuvo cerca de Silvia Pinal durante los últimos días de su vida y él no. Incluso, el exconductor de La Oreja mencionó que aparentemente la familia de la Diva no lo contempló para el homenaje póstumo, pese a que era un amigo muy allegado.

Ahora, la periodista de espectáculos, Addis Tuñón rompió el silencio y expuso pruebas donde se revelaría que Pepillo no vetado del funeral de la Musa de Diego Rivera quien murió de una neumonía el pasado 28 de noviembre.

¿Qué dijo Pepillo Origel sobre el homenaje?

Fue a través de sus redes sociales, donde Juan José subió un video en el que se mostró molesto por la situación.

Pepillo Origel aseguró que pudo hablar con la primera actriz en medio de su crisis de salud. (Infobae Especial / Jesús Avilés)

“Dirán, éste desaparecido, qué le pasó, por qué no fue al homenaje de la señora, en primer lugar quiero decirles que no me invitaron a nada, ni modo, yo vi que Sylvia Pasquel le envió a sus amigos las invitaciones, a mí no me mandó nada, ya me lo imaginaba. No fui porque… tengo mis razones, creo que la señora Pasquel dejó mi amistad por equis, ella tendrá sus razones, anda de íntima de este tipo que anda pegada a ellas, yo no soporto a este seño (Iván Cochegrus)”.

Addis Tuñón explota contra Pepillo Origel

La conductora de Imagen Televisión no se quedó al margen de esta polémica y desde su cuenta de Instagram colocó la invitación que la funeraria habría enviado para el funeral de la Diva.

Pepillo Origel arremete en contra del productor Iván Cochegrus

“Esta fue la informaciòn que LA FUNERARIA ojo LA FUNERARIA no @sylviapasqueloficial no @laguzmanmx envió. No hubo lista de acceso en el velatorio y si creo que por respeto al amor que dijo tenerlee a Silvia Pinal, Origel debe bajarle tres rayitas a su egocentrismo. No se trata de el, murió la diva y sus hijos están viviendo el duelo. Si no se despidió de su amiga fue por ego”, colocó.

De igual manera, la colaboradora de Imagen Televisión destacó: “Todos tenemos una opinión la mía es esta y me sostengo, tienes puntos de verdad pero como su amigo no debería tirarle hace a los hijos de su amiga. Eso no es de cariños verdaderos. Monica Marban si se ha mantenido como la dama que es. En silencio y oraciones. No te trata de tener algo que decir sino de saber guardar respeto”.

