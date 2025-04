Las nuevas temporadas de “The Last of Us” y “Black Mirror” encabezan las novedades de streaming del 7 al 13 de abril

La segunda temporada de ‘The Last of Us’ se estrenará el 13 de abril en HBO Max. (Archivo Infobae)

La segunda semana de abril se abre paso con nuevos estrenos en las plataformas de streaming más populares, ofreciendo opciones para todos los gustos y edades. Desde series animadas hasta profundos thrillers, las novedades en pantalla prometen mantener a la audiencia al borde de su asiento.

En este nuevo ciclo de lanzamientos que abarca del 7 al 13 de abril destacan nuevas temporadas de series muy esperadas como Black Mirror y The Last of Us, además de una amplia variedad de estrenos con los que incluso los fanáticos de los documentales tendrán mucho de qué disfrutar, mientras que aquellos que buscan entretenimiento para toda la familia también encontrarán opciones para no despegarse de sus pantallas.

Las plataformas de streaming se han convertido en una de las principales formas de entretenimiento en la actualidad, ofreciendo el acceso a una amplia variedad de contenidos como series, películas, documentales y más, que pueden disfrutarse desde la comodidad del hogar. Entre las más populares, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max han actualizado su catálogo con los próximos lanzamientos.

Qué se estrena en Netflix

La serie coreana 'Manual para residentes' se estrenará en Netflix el próximo 12 de abril.

Netflix inicia la semana el lunes 7 de abril con la primera temporada de “Blippi va a trabajar”, una serie educativa y entretenida para los más pequeños, en donde los personajes Blippi y Meekah exploran diferentes oficios, desde conducir camiones hasta preparar pizzas.

El martes 8 de abril es el regreso de la serie “How to Sell Drugs Online (Fast)”, que llega al catálogo de streaming con su temporada final. Esta producción sigue la historia de un adolescente que, en un intento por recuperar a su exnovia, se convierte en uno de los mayores traficantes de éxtasis en Europa. Ese mismo día, los fanáticos del béisbol podrán disfrutar del documental “El clubhouse: Un año con los Red Sox”, que ofrece una mirada íntima a la temporada 2024 del equipo de Boston. Además, el reality show “El bizarro hostal de Kian84″ mostrará las aventuras de Kian84 como anfitrión de un peculiar hostal en una isla remota, acompañado por Jin de BTS y Ji Ye-eun.

El miércoles 9 de abril, Netflix amplía su oferta infantil con “Academia Unicornio”, serie donde un grupo de adolescentes lucha contra una fuerza oscura para proteger su academia de magia. También se estrena el documental “Malas influencias: El lado oscuro de las redes en la infancia”, que aborda los riesgos de la explotación infantil en el mundo de los influencers. Por último, la película “Lo mejor del mundo” narra la travesía de un padre y su hijo a través de México en busca de la verdad sobre su relación biológica.

La serie ganadora del Emmy regresa con seis nuevas historias donde nada es lo que parece.

El jueves 10 de abril llega la séptima temporada de “Black Mirror”, una de las producciones más esperadas, con seis nuevos episodios que exploran los aspectos más oscuros de la humanidad y la tecnología. Ese mismo día se estrena el anime “Rebelión lunar”, que sigue la historia de un heredero acusado de un ataque rebelde mientras busca al verdadero culpable en la luna. Finalmente, se estrenará la comedia “Al norte del norte”, una película en que una mujer joven y optimista busca reinventarse en su pequeña localidad natal, y el filme “Chicos de hielo en el trópico”, donde una profesora de un centro de rehabilitación juvenil convence a un grupo de descarriados de inscribirse en un concurso de esculturas de nieve en Japón.

El viernes 11 de abril, Netflix presenta la miniserie dramática “El jardinero”, que cuenta la historia de un sicario cuya vida cambia al enamorarse de una de sus víctimas. También se estrena “Los Khumalo”, una comedia sobre dos madres enemistadas cuyos hijos se enamoran. Finalmente, el sábado 12 de abril, la serie “Manual para residentes” mostrará los desafíos laborales y personales de un grupo de médicos coreanos en formación.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

Cuando la cumbre del G20 es atacada, la presidenta de Estados Unidos, Danielle Sutton, se convierte en el objetivo número uno.

Aunque con pocas propuestas, Prime Video también tiene estrenos destacados esta semana. El martes 8 de abril llega “Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX”, un anime de ciencia ficción que sigue a Amate Yuzuriha, una estudiante que se ve involucrada en un deporte ilegal de duelos con Mobile Suits tras conocer a una refugiada de guerra.

El jueves 10 de abril, la plataforma presenta “G20″, un thriller protagonizado por Viola Davis como la presidenta de los Estados Unidos; en esta película, la trama se centra en un ataque a la cumbre del G20, donde la mandataria deberá enfrentarse a los enemigos para proteger a su familia, a su país y a los líderes mundiales.

Qué se estrena en Disney+

La nueva serie #NewMamita: La Madre de Todas las Mentiras llega el 9 de abril

El miércoles 9 de abril Disney+ actualiza su catálogo con “New Mamita, la madre de todas las mentiras”, una serie que sigue a Lucrecia, una ejecutiva que finge estar embarazada para ganar popularidad en redes sociales, lo que la lleva a enfrentar las consecuencias de su engaño.

El viernes 11 de abril, el documental “Mascotas” propone ofrecer una mirada conmovedora y humorística al mundo de los animales de compañía y sus cuidadores. Finalmente, el sábado 12 de abril, los fanáticos de la ciencia ficción podrán disfrutar de la segunda temporada de “Doctor Who”, que incluye nuevas aventuras del Doctor y Rose enfrentándose a los Daleks, los Cybermen y otros enemigos.

Cuáles son los estrenos de HBO Max

Ha llegado el primer adelanto de la segunda temporada de The Last of Us.

HBO Max inicia la semana con la segunda temporada de “El chico de oro”, también conocida como “Golden Boy”, la cual gira en torno a la vida de Ferit, un joven heredero cuya vida cambia radicalmente tras un matrimonio arreglado que estará disponible desde el lunes 7 de abril.

El jueves 10 de abril, la cuarta temporada de “Hacks”, una serie que cuenta la relación entre una comediante veterana y una joven escritora regresa. Un día después, el viernes 11 de abril, el thriller “Vi el Brillo del Televisor”, protagonizado por Justice Smith, presenta una trama intrigante sobre un programa de televisión que lleva a un joven a cuestionar su identidad.

Finalmente, el domingo 13 de abril, HBO Max cierra la semana con el esperado regreso de “The Last of Us”, cuya segunda temporada retoma la historia de Joel y Ellie cinco años después de los eventos iniciales, enfrentándolos a nuevos desafíos en un mundo aún más hostil.