Avanza desaparición de siete órganos autónomos; esto se sabe del futuro laboral de las 3 mil 686 personas que aún trabajan en las dependencias

Hasta este jueves, 19 congresos locales habían aprobado la reforma de simplificación orgánica para eliminar los siguientes siete organismos autónomos: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); Comisión Reguladora de Energía (CRE); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (CNMCE).

En estos siete organismos existe una fuerza laboral de 3 mil 686 personas, siendo el IFT el que concentra la mayor parte de estos trabajadores, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La administración de Claudia Sheinbaum ha reiterado que las funciones de estos organismos serán asumidas por dependencias federales, no obstante, no ha dado certeza sobre el futuro laboral de estos empleados, por lo que no se sabe si estos conservarán sus puestos en las nuevas dependencias.

Estos congresos votaron a favor

En el contexto de esta reforma de simplificación orgánica, el Congreso del estado de Yucatán fue el que otorgó el voto decisivo para declarar la reforma constitucional y que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pueda promulgarla para su entrada en vigor.

Los otros Congresos locales que votaron a favor de la reforma fueron: Chiapas, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México

Baja California sorprende: rechaza la iniciativa

Cabe resaltar que el recinto legislativo que sorprendió fue el de Baja California -conformado en su mayoría por morenistas-, pues rechazó la iniciativa, ya que los diputados locales coincidieron en que podría implicar decisiones arbitrarias y falta de imparcialidad.

Esta misma reforma establece un artículo transitorio en que otorga al Congreso de la Unión un plazo de 90 días para aprobar sus leyes secundarias que marcarán la ruta de transición entre los autónomos y las dependencias gubernamentales.

INAI pide reconsiderar la reforma

Tras aprobarse -en lo general y en lo particular- el decreto que desaparece al INAI, comisionados del organismo exhortaron a los legisladores del Senado de la República, a reconsiderar la reforma, ya que, de no hacerlo, “sería una regresión considerable para la garantía de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales”, consideraron.

Además, aseguraron que la extinción del organismo propiciará que el Poder Ejecutivo se convierta en juez y parte en materia de transparencia lo cual generará incertidumbre respecto al manejo de la protección de datos personales de los mexicanos.