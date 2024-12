Pensión bienestar: quiénes son los expresidentes que pueden recibirla

La Pensión del Bienestar es un derecho para personas adultas mayores de 65 años

Tras meses de ausencia ante el público, el expresidente Carlos Salinas de Gortari reapareció para participar en un podcast. En su intervención, se catalogó como un “desempleado”, luego que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulsó una iniciativa para dejar de dar pensiones a expresidentes. No obstante, tiene la posibilidad de solicitar la Pensión del Bienestar.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes 4 de diciembre de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a las declaraciones realizadas por Carlos Salinas de Gortari. Al respecto, aseguró que, en caso de vivir en México, podría realizar la solicitud de la Pensión del Bienestar de adultos mayores de 65 años.

“Eso sí, pueden solicitar su Pensión del Bienestar porque... Ah, bueno, pero es para quien vive en México, ¿verdad? Todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla, a menos que regresaran a vivir a México”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante los medios de comunicación que se dieron cita en el Salón Tesorería del Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox son los únicos exmandatarios que cumplirían con las condiciones para solicitar la Pensión Bienestar Pedro Mera/CUARTOSCURO.COM

Quiénes son los expresidentes que pueden recibir la Pensión Bienestar

De acuerdo con la reforma aprobada durante la LXVI Legislatura, todas aquellas personas mayores de 65 años con nacionalidad mexicana tienen derecho a registrarse para recibir la Pensión del Bienestar. Si bien la condición es clara, existe otra que reduce la cantidad de candidatos que podrían recibirla, es decir, la de residir dentro del territorio mexicano.

En el caso de los expresidentes de México, quienes ya no reciben la pensión por concepto del cargo que desempeñaron en su sexenio respectivo, pueden solicitar la recepción de la Pensión del Bienestar. No obstante, además de cumplir con el requisito de la edad, tienen que comprobar su residencia dentro del país, pues aún no se contempla para ciudadanos mexicanos que vivan fuera del territorio.

Tomando en cuenta dichas condiciones, los únicos exmandatarios que cuentan con la posibilidad de solicitar la Pensión del Bienestar, al cumplir con los requisitos de edad y residencia, son Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien tiene 71 años de edad y vive en el estado de Chiapas; así como Vicente Fox Quesada, quien vive en Guanajuato y tiene 82 años.

Enrique Peña Nieto no puede solicitarla pues tiene 58 años y reside en España, al igual que Felipe Calderón Hinojosa, quien no cumple con el requisito de la edad al tener 62 años de edad. Quien su cumple con la condición de edad es Ernesto Zedillo Ponce de Leónc, con 72 años. No obstante, podría no recibirla pues, presumiblemente, reside en Connecticut, Estados Unidos, donde imparte clases en una universidad privada.

En el caso de Carlos Salinas de Gortari, quien tiene 76 años, cumple con dicho requisito, aunque se sabe que podría residir en España y el Reino Unido, motivo por el cual no es candidato a recibir la Pensión Bienestar.