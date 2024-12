Precio del dólar bajó: peso recuperó terreno al cierre del 3 de diciembre

La paridad peso-dólar ha estado ligada históricamente. (Foto: Susana Gonzalez/Bloomberg)

El precio dólar estadounidense cotizó al cierre de este 3 de diciembre a 20.32 pesos, lo que quiere decir que bajó un 0.37% en relación a la jornada anterior, cuando tuvo un precio de 20.40 pesos. En la última semana ha tenido un descenso del 1.31 por ciento.

Respecto de fechas pasadas, invirtió el resultado de la jornada previa, en el que obtuvo un incremento del 0.07%, demostrando que no es capaz de fijar una tendencia definida en los últimos días.

Es de señalar que el precio del dólar ha estado marcado por la agenda de Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos. En ese sentido, el precio del peso mexicano ha estado sometido a las variaciones del billete verde, así cómo de las propuestas arancelarias del futuro homólogo de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Bloomberg, Trump ha instado a los países del grupo BRICS a no crear una nueva moneda que compita con el dólar estadounidense. Esta declaración se produce en un contexto donde el dólar ha mostrado fluctuaciones significativas en el mercado global. Un índice de Bloomberg mostró que el dólar subió un 0.5% durante las transacciones en Asia el lunes, reflejando la volatilidad que ha caracterizado a la moneda en los últimos meses.

Expertos prevén que la política económica de Trump, podría impulsar la inflación en Estados Unidos, complicando las expectativas de una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, entidades financieras como JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. anticipan que el dólar continuará fortaleciéndose. Estos bancos consideran que los aranceles impuestos por la administración Trump incrementan las presiones inflacionarias, afectando a otras economías y beneficiando al dólar.

El impacto de Trump en las divisas va más allá de la inflación. La estratega principal de renta fija en Charles Schwab & Co., Kathy Jones, afirmó que “la tendencia más fácil para el dólar es hacia arriba” hasta que ocurra un cambio significativo. Según Jones, la política de aranceles será clave para el comportamiento del dólar en 2025.

La reciente actividad del mercado resalta la complejidad de operar con la moneda estadounidense. A pesar de las fluctuaciones, el consenso entre los analistas es que el dólar podría seguir fortaleciéndose en el futuro cercano, impulsado por las políticas económicas actuales y las tensiones comerciales internacionales.

El “superpeso”, la inflación y el PIB

Imagen de archivo. El logotipo del banco central mexicano se ve en su edificio en el centro de Ciudad de México, México, 24 de abril de 2024. (REUTERS/Henry Romero)

La economía de México ha registrado una serie de contrastes, mismos que continuarán, de acuerdo con los pronósticos del Banco de México (Banxico) para este 2024.

En cuanto al tipo de cambio, el banco central espera que el dólar cotice a lo largo del año entre los 17.68 pesos y hasta los 18.67 pesos por unidad. Un pronóstico conservador considerando que la moneda nacional destrozó las previsiones del 2023 rompiendo el piso de los 17 pesos por unidad, lo que no se veía desde hace ocho años.

Por su parte, se prevé que la inflación siga con la tendencia a la baja, desde que alcanzó su máximo histórico de 8.7% a finales del 2022. Banxico pronostica una inflación del 4.02% en 2024, sin embargo, no se espera que se llegue pronto al ideal de tres puntos porcentuales.

Lo anterior, sin embargo, contrasta con los pronósticos de crecimiento económico, ya que el banco central espera que sea del 2.29% en 2024.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Banxico)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.