Pepillo Origel afirma que Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán no recibieron las cenizas de Silvia Pinal

Juan José Origel critica su exclusión del homenaje póstumo de Silvia Pinal en Bellas Artes (@juanjoseorigel//@sylviapasqueloficial)

Juan José Origel expresó su descontento por no haber sido invitado al homenaje póstumo a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, celebrado el pasado sábado 30 de noviembre, dos días después del deceso de la diva.

El conocido conductor del programa Con permiso, quien fue amigo cercano de la actriz, manifestó su molestia a través de un video en su cuenta de Instagram, donde señaló que no recibió invitación alguna para los eventos en honor a Pinal.

“Pepillo” destacó que la razón de su ausencia en el funeral y el homenaje fue la falta de invitación por parte de Sylvia Pasquel, hija mayor de Pinal.

Según el conductor, Pasquel habría preferido invitar a sus propios amigos, dejando de lado a personas como él, que compartieron una amistad cercana con la actriz.

La cantante Alejandra Guzmán recuerda a su madre Silvia Pinal con emotivo video Crédito: IG: laguzmanmx

Origel también mencionó su desagrado hacia el productor teatral Iván Cochegrus, quien, según él, se ha acercado a la familia de Pinal en los últimos años sin haber tenido una relación previa significativa, ni una cercanía con el grupo de amigos de la protagonista de El ángel exterminador, formando por personalidades como como Norma Lazareno, Rafael Herrerías, Mónica Marbán y Tina Galindo, entre otros.

“No me invitaron a nada, a nada, ni modo, yo vi que Syvia Pasquel invitó a sus amigos, les mandó las invitaciones a sus amigos, a mí no me mandó nada, pero claro, yo me lo imaginaba. No fui porque tuve mis razones, creo que la señora Pasquel dejó mi amistad, ella tendrá sus razones, yo las mías (...) anda de íntima de este señor (Iván Cochegrus), ha estado pegado a ellas y yo no lo soporto”, sentenció el comunicador.

El periodista también criticó la manera en que la familia de Pinal manejó los últimos momentos de la actriz, afirmando que durante la cremación, ningún miembro de la familia estuvo presente.

Según Origel, Iván Cochegrus se ha acercado a la familia Pinal sin lazos previos significativos (Instagram / YouTube)

Según Origel, fue Efigenia Ramos, asistente personal de Pinal durante 35 años, quien se encargó de recibir las cenizas y colocarlas en un nicho en la casa de la actriz. Origel comentó que las hijas de Pinal estaban ocupadas atendiendo a invitados de otras partes del país en un restaurante.

“A la hora de la cremación no estaba nadie de la familia, la única era ‘Efi’ que fue a la que le entregaron las cenizas y las llevó a la casa de la señora Pinal. Las hijas andaban en el restaurante con unas visitas que vinieron de Monterrey y ahí estaban, así es que no recibieron las cenizas”, comentó.

“‘Efi’ estuvo con ella hasta el último día al pie del cañón, con ella sí hablé y pues qué les puedo decir, quisiera decir muchas cosas pero mejor no digo nada”, añadió el comunicador.

Efigenia Ramos, asistente de Pinal, gestionó las cenizas en ausencia de la familia, según Origel (X)

En cuanto a la ausencia de Luis Enrique Guzmán, hijo menor de Pinal, en el homenaje, Origel afirmó conocer la razón, pero decidió no revelarla para “no perjudicarlo”. Sin embargo, no dudó en expresar su descontento con la familia por haber dejado sola a Pinal en el crematorio.

Origel concluyó su declaración prometiendo que, con el tiempo, revelará más detalles sobre la familia de Silvia Pinal y los eventos que rodearon su despedida.