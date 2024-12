Pepe Aguilar aclara si es verdad que paga mucho dinero para que inviten a Ángela Aguilar a todos lados

Pepe Aguilar durante un show. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La intérprete juvenil Ángela Aguilar ha tenido éxito en su gremio musical pues no sólo ha estado nominada en diversas premiaciones, ha sido conductora principal de eventos y ha recibido distintos reconocimientos como el de la “Mujer del año” por la revista Glamour.

Estos logros sin duda representan motivaciones que impulsan a la carrera de la cantante de 21 años quien desde temprana edad comenzó su carrera gracias a que su papá Pepe Aguilar siempre la llevaba a todos sus conciertos y poco a poco fue creciendo en la industria musical.

Ángela Aguilar, en polémicas a raíz de su relación con Christian Nodal

Aguilar no sólo es cantante, sino influencer que impone moda y empresaria, pues ya sacó su propio perfume, sin embargo todas estas noticias buenas se ven mermadas por todo el hate que ha recibido este 2024, inmediatamente después de que dio a conocer su relación con el cantante Christian Nodal con quien se casó poco después, en julio pasado.

Por esta razón Ángela ha sido tendencia durante varias semanas en redes sociales en donde el público pensó muy firmemente que la razón por la que vocalista estuviera en varios eventos, fue gracias a que su padre “metió mano” para quererle limpiar la imagen.

Pepe Aguilar arremetió contra el acoso digital del que es blanco su hija a causa de su matrimonio con el cantante Christian Nodal. (angela_aguilar_ / Instagram)

Pepe Aguilar decide hablar sobre las controversias que vive

Ante esta situación, Pepe Aguilar rompió el silencio y dejó en claro cuál es la realidad ante las polémicas que tiene su familia, pues incluso se llegó a decir que él compró la nominaciones para su hija en los Latin Grammy.

“Estaba viendo unos comentarios muy interesantes en línea, casi no contesto pero les voy a contestar no quiero echar pleito nomás les quiero decir lo que es la verdad, le voy a hacer en los medios de comunicación. No sé si agradecerles o contestarles este rollo de que me tengan en tan alta estima que piensen que tengo tanta lana y poder. Gracias carnales.

“La verdad es que no, no va por ahí. Dice que pago para que a Ángela la inviten a todos los lugares, no crean en tarugadas. Se dice que demandé a una artista por una canción que sacó, jamás le haría daño a un colega, otra vez, no crean en tarugadas”.

(X: @angela_aguilar_)

Pepe Aguilar aclara si se va o no de México

El intérprete Pepe Aguilar le sorprendió que el público esté diciendo que se va a ir del país e incluso comentó que lo que resta del año tiene una gira por el interior de la República Mexicana, de acuerdo con lo informado por el programa matutino “Venga la alegría”.

“Dicen en redes que los Aguilar no volverán a dar un show en México y que se irán del país, ¡qué me voy a andar yendo del país! Por el amor de Dios y ¡cómo voy a dejar de tocar en México! Es más aprovecho la situación para todos los amigos de Querétaro que vamos a estar ahí, también en León, Guadalajara, mis paisanos de Zacatecas, vamos a ir también al Estado de México, tenemos shows en Palenques.

Pepe Aguilar y Cazzu forman parte del line up del festival Bésame Mucho, a realizarse en abril de 2025 en Austin, Texas. (pepeaguilar_oficial / Instagram)