Ésta es la estrategia que México estaría aplicando para evitar que migrantes lleguen a EEUU, según activista

Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) bloquean una carretera ante el avance de una caravana de migrantes que caminan hacia la frontera con Estados Unidos este jueves, en el municipio de Huiixtla, en el estado de Chiapas (México). EFE/ Juan Manuel Blanco

México es solo un país de paso. El presidente electo de los Estados Unidos insiste en que el gobierno federal mexicano logre reducir la cantidad de migrantes que llegan hasta la frontera, incluso ha propuesto medidas más drásticas de modo que desistan de sus intenciones de llegar al país del norte.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una conversación con Donald Trump en donde se comprometió a que la caravana migrante, que llega desde la frontera sur, no llegará hasta los Estados Unidos.

En este contexto, Luis Rey García Villagrán, activista defensor de derechos humanos, denunció un “engaño” que estaría implementando autoridades del gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración (INM) para reducir la cifra de personas que llega a los Estados Unidos y que sean retornados a sus países de origen.

El activista difundió un video en redes sociales en que alerta a los migrantes de no “creer en las mentiras” de los funcionarios del INM, ya que a las caravanas que cruzan por Oaxaca y Chiapas se les hace la promesa de regularizar su situación migratoria en el país para posteriormente dejarlos a su suerte y que sean deportados. Recordar que los migrantes necesitan de la licencia CBP One para que se evalúe la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos.

En caravanas pasadas, algunos migrantes han logrado llegar a la frontera gracias a empresas y conductores que se arriesgan para recogerlos, aunque ahora las restricciones han aumentado. Crédito: AP

“Sabemos que funcionarios del Instituto Nacional de Migración tratan de convencer a los migrantes de ambas caravanas para que acepten regularizar su situación en México. Les están ofreciendo traslados en autobuses a algún albergue del sistema del DIF. En nombre de Dios, les pido no acepten, que no caigan en esas trampas porque tenemos decenas de testimonios de migrantes engañados en Oaxaca, que fueron abandonados en Guerrero, Michoacán, Campeche y Yucatán”, explicó García Villagrán el pasado sábado 23 de noviembre.

Aseguró que el Instituto se aprovecha de que “los migrantes, cansados de caminar, mal dormir y mal comer” para que acepten irse en autobuses, mismos que “los abandonan lejos”.

INM niega “engaño”

Al respecto de las declaraciones de Luis Rey García, el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado de prensa en que rechaza las versiones sobre el supuesto engaño que sufren migrantes para decidir abandonar su tránsito y acepte la atención de las autoridades.

El coordinador del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán, habla con una familia migrante este miércoles, en la Ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas (México). EFE/ Juan Manuel Blanco

La dependencia aseguró que el protocolo que siguen los funcionarios al tener el primer contacto con las personas extranjeras, cuando suben a los autobuses del INM, es con el Grupo Beta de Protección a Migrantes, que les ofrecen líquidos y atención inmediata que requieran.

“El INM no ha recibido reclamos por parte de las personas extranjeras que han optado por esta ayuda, toda vez que al aceptarla expresaron no querer enfrentar más riesgos en su camino. En ningún momento el INM les ha prometido nada que la institución no haya cumplido”, se lee en la tarjeta informativa publicada el sábado 30 de noviembre.