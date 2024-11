Festival The Beatles 2024 en CDMX: Fecha, lugar y todo lo que necesitas saber

El Festival The Beatles 2024 ofrecerá una experiencia única para los fans. (YouTube: The Beatles)

Desde la década de los 60′s, The Beatles han dejado una huella imborrable en la historia de la música, transformando para siempre el panorama del rock y la cultura popular mundial. A pesar de que sus integrantes, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, se separaron hace más de 50 años, su legado sigue vivo en cada acorde de “Hey Jude”, “Let It Be”, “Here Comes The Sun” y otros clásicos atemporales.

La “Beatlemanía” continúa siendo una fuerza poderosa que no conoce fronteras, y México no es la excepción. En este país, la admiración por la banda británica se mantiene fuerte, como lo demostró el reciente éxito de Paul McCartney en el Corona Capital 2024 de la Ciudad de México.

Para aquellos que no pudieron disfrutar de esa inolvidable experiencia, existe una nueva oportunidad para revivir la magia de los Beatles en el Festival The Beatles 2024. Este evento es un homenaje al cuarteto de Liverpool y ofrece una semana completa de actividades para los fanáticos, totalmente gratuitas.

Intercambio de souvenirs y recuerdos de los Beatles será una de las tantas actividades. (AP Photo, File)

¿Cuándo y dónde será el Festival The Beatles 2024?

El Festival The Beatles se llevará a cabo del 2 al 8 de diciembre en la alcaldía Gustavo A. Madero. Será el Centro Cultural Futurama el recinto donde los fanáticos podrán disfrutar de diversas actividades relacionadas con la banda.

El horario de este evento será de 10:00 a 20:00 horas, por lo que los asistentes podrán disfrutar de una jornada llena de música, cine y mucho más. Ubicado en la Calle de Otavalo 186, en la colonia Lindavista, se puede llegar desde las estaciones de Metro Lindavista (Línea 6) y la estación IPN del Metrobús.

¿Qué habrá en el festival?

El festival de este año contará con una variada oferta cultural. Durante toda la semana, los asistentes podrán disfrutar de conciertos tributo a los Beatles, donde se interpretarán sus mayores éxitos. Además, se presentarán proyecciones de películas relacionadas con la banda, conferencias sobre su historia, exposiciones sobre su legado y una mesa de intercambio de souvenirs, perfecta para aquellos que buscan piezas raras y coleccionables.

Centro Cultural Futurama en la colonia Lindavista, CDMX, será el epicentro de la Beatlemanía durante la edición 29 del festival. (Imagen: FB/Alcaldía Gustavo A. Madero)

Esta 29ª edición se presenta como una excelente oportunidad para los fanáticos más fieles de The Beatles, pero también para nuevos seguidores que deseen adentrarse en el fenómeno cultural que la banda sigue representando. Y lo mejor de todo: el acceso es completamente gratuito, permitiendo que cualquier persona pueda ser parte de este homenaje a la música que sigue inspirando a generaciones de todo el mundo.