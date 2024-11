Ésta fue la polémica condición que María Félix puso para ser la madrina de Frida Sofía y que hizo enojar a Silvia Pinal

(Zuri González/Infobae)

Silvia Pinal murió el pasado 28 de noviembre tras presentar problemas de salud derivados de una infección en las vías urinarias. Ante esto, diversos episodios de la vida familiar de la Diva del Cine de Oro se han vuelto a retomar para homenajearla y aquí te contamos la ocasión en que la artista de Mujer Casos de la Vida Real se enojó con María Félix tras el nacimiento de Frida Sofía.

María Félix es la madrina de Frida Sofía

En la biografía Esta soy yo: Silvia Pinal, la matriarca de la dinastía reveló que durante varios años, cuando Alejandra Guzmán iniciaba su carrera como cantante se distanció de ella.

No obstante, cuando la Reina de Corazones conoció y se enamoró de Pablo Moctezuma, la situación dio un giro radical, ya que La Guzmán se embarazó poco tiempo después de Frida Sofía, quien sería la segunda nieta de La Diva.

En el libro, Silvia Pinal reveló que María Félix fue la madrina de bautizo de Frida Sofía, pues era amiga de la mamá de Pablo Moctezuma.

No obstante, en los registros de la época La Doña no sale en las fotografías pues para aceptar ser la madrina puso una controversial condición.

(Jesús Avilés/Infobae)

¿Cuál era la condición?

Pinal reveló en su momento que María Félix solicitó que no hubiera ningún otro invitado en la ceremonia y que sólo ella estuviera presente. Esto desató la furia de Silvia, quien al final tuvo que presenciar el bautizo a la distancia.

“Yo no era invitada, yo era la abuela, me enojé muchísimo, lo único que pude hacer fue ver la ceremonia de lejos”, detalló en su biografía.

Frida Sofía se despide de su abuela Silvia Pinal

Aunque Frida Sofía se mantuvo mucho tiempo distanciada de Alejandra Guzmán, algo que siempre se mantuvo intacto fue el cariño hacia su abuela Silvia Pinal, es por eso que después de que el pasado 28 de noviembre, la artista falleciera a sus 94 años, la joven recurrió a redes sociales para externar un mensaje a su abuela.

(Fotos: IG@mariafelixofficial / INAH)

Asimismo, la hija de Alejandra Guzmán contó que se sintió sumamente agradecida de poder comunicarse vía teléfonica con su abuela antes de que muriera.

“Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil, tan frágil... hoy más que nunca le agradezco al universo a dios a la luz que está mucho más allá de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos, momentos que valen, pero que más bien no tienen precio”, mencionó } y agregó:

“Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita. haberle podido susurrar al oído que la amaba, que estoy eternamente agradecida y pues que se merece descansar que la espera Viri, que la espera mi hermana Natasha, para recibirla en la gloria de Dios como la gloria que es y así fue, entonces eso fue lo más bonito de esta desgracia”.