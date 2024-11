Sheinbaum vuelve a exhortar a la UNAM para que se apegue a la Austeridad Republicana

La Universidad Nacional Autónoma de México lanzó cursos gratuitos de idiomas. Fundación UNAM (Fundación UNAM)

El pasado 15 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó por primera vez a que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), debe apegarse a la Austeridad Republicana, luego de que su rector, Leonardo Lomelí Vanegas, solicitó un incremento presupuestal bajo el argumento de de que los recursos serán destinados para incrementar la matrícula de la institución.

A razón de lo anterior, en la conferencia matutina de hoy, la mandataria volvió a lanzar el exhorto, “Con respeto a las autonomías universitarias, es importante que se haga una revisión de en qué se gasta el dinero, porque ha habido un crecimiento muy grande de las burocracias universitarias, entonces depende de la propia UNAM, sí, pero tiene que haber también una austeridad republicana para que los recursos se destinen a las tres tareas fundamentales: educación, investigación y difusión de la cultura”, aseveró.

Tercero constitucional

La jefa del Ejecutivo indicó que la educación es un derecho y no un privilegio, además de que está en la Constitución Política de nuestro país, “Está en el tercero constitucional muy claramente que la educación superior como otros niveles educativos debe ser gratuita, toda mi juventud me dediqué a luchar por la educación gratuita y la educación como un derecho, hay universidades en efecto que cobran colegiaturas y algunas otras cuotas, en la Ley de Educación Superior se estableció que debería de haber un fondo” para apoyar la educación de quienes no pueden pagar, dijo.

“El presupuesto público tiene que destinarse a la educación, pero también todas las instituciones tenemos la responsabilidad de utilizar ese recurso para lo que estamos destinadas, el recurso del pueblo es del pueblo, no es ningún privilegio”.

El anuncio

Al continuar hablando sobre la importancia de eficientar los recursos públicos, volvió a destacar la necesidad de crear nuevos espacios de enseñanza, “Qué vamos a hacer nosotros, los nuevos espacios universitarios que vamos a crear van a ser gratuitos y vamos a seguir trabajando con las universidades, la Rosario Castellanos, Universidad de la Salud y las Universidades Benito Juárez”.

E hizo un anuncio. “El lunes -2 de diciembre- por cierto, adelanto que vamos a firmar el decreto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, va a ser nacional para que a partir del próximo año inicien ya las nuevas universidades para dar opción a por lo menos 300 mil jóvenes más a que estudien educación superior gratuita, de calidad, científica, humanista y que permita que las y los jóvenes tengan empleo y tengan educación que es un derecho”, reiteró.

