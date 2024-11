Quién es Efigenia Ramos, la asistente de Silvia Pinal que estuvo con ella hasta el día de su muerte

Efigenia Ramos contó cómo fue el adiós de Silvia Pinal (CUARTOSCURO)

Efigenia Ramos ha sido una figura constante en la vida de la primera actriz Silvia Pinal durante más de tres décadas. Su papel como asistente personal y cuidadora de la actriz fue fundamental, tanto en el ámbito personal como profesional. Sin embargo, su cercanía con la famosa no ha estado exenta de controversias.

Efigenia Ramos fue una portavoz de Silvia Pinal en diversas ocasiones, especialmente en lo que respecta a la salud de la actriz. Su rol fue crucial para mantener informados a los medios y al público sobre el estado de Pinal, lo que ha incrementado su visibilidad mediática.

Antes de convertirse en su cuidadora, Ramos ya asistía a Pinal en tareas personales y profesionales, lo que ha fortalecido su vínculo con la familia a lo largo de los años. Su dedicación y compromiso fueron reconocidos por el público que siguió de cerca la vida de la legendaria actriz.

Efigenia Ramos (a la derecha), fiel asistente de Silvia Pinal (X)

Durante las últimas horas de vida de Silvia Pinal, Efigenia Ramos estuvo al pie del cañón, y su nombre se volvió tendencia luego de que se filtrara una llamada telefónica que encendió las alarmas del público que se mantenía a la espera de noticias sobre la salud de la diva. Esto dijo a un reportero de Chisme No Like:

“Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, ahorita no me dejan decir nada”. Del mismo modo, el reportero preguntó por la familia de Silvia Pinal, y Efigenia le dijo: “Deja ver si ahorita que venga el médico Silvita (Sylvia Pasquel) quiere bajar. Está por llegar el doctor”.

Sobre cómo vivió Silvia Pinal sus últimos momentos, Efigenia contó a los medios: “Tenía muchas ganas de vivir. Estábamos hablando con una amiga por teléfono y dijo: ‘Tengo muchas ganas de vivir, tengo muchas ganas de hacer cosas’, son las palabras que más recuerdo ahorita”.

Las controversias de Efigenia Ramos

Silvia Pinal, actriz considerada como la última diva de la Época de Oro del Cine mexicano, falleció esta tarde en el Hospital Medica Sur FOTO:PAOLA HIDALGO /ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM

Ramos ha sido objeto de rumores que la acusan supuestamente aprovecharse de su relación con Pinal para obtener beneficios económicos, como la adquisición de propiedades y vehículos de lujo.

En respuesta a estas acusaciones, Efigenia negó rotundamente tales afirmaciones en un audio enviado al programa “De primera mano”. En el mensaje, aseguró: “Le aseguro que yo no tengo dos casas en Nezahualcóyotl, de hecho no vivo ahí; tampoco tengo una flotilla de taxis ni mucho menos tengo carros BMW, todo lo que él asegura es mentira. Me pueden investigar y verán que mi vida es tan transparente”.

A pesar de los rumores, Ramos ha mantenido la confianza de la familia de Silvia Pinal, quienes no han permitido que estas especulaciones afecten su relación. Su lealtad y discreción han sido claves para conservar esta confianza, lo que le ha permitido estar presente en momentos significativos de la vida de la actriz.