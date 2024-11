¿Cómo fueron los últimos momentos de la mamá de Erik Rubín? Andrea Legarreta rompe el silencio

Andrea Legarreta recordó con mucho cariño a su suegra CRÉDITO: (Instagram/@andrealegarreta)

Erik Rubín, conocido cantante de Timbiriche, enfrenta un momento difícil tras el fallecimiento de su madre, Myra Mialszenko, quien murió recientemente después de complicaciones médicas que requirieron una operación de emergencia.

A través de su cuenta de Instagram, Erik Rubín compartió una emotiva despedida a su madre, acompañada de una fotografía juntos.

En su mensaje, Rubín expresó su dolor y amor eterno hacia ella, describiéndola como una presencia constante en su vida, incluso después de su partida. “No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto”, escribió el cantante, reflejando su creencia en la permanencia del amor maternal.

La noticia del fallecimiento de Myra también fue compartida por el representante de relaciones públicas Jorge Jiménez, quien difundió una esquela en la que se destacaba la intensa vida de Myra y el amor con el que su familia y amigos la despiden. “Nuestra querida Myra, ahora el descanso te acompaña”, se lee en el comunicado.

Despedida de Erik Rubín a su mama Crédito: IG/erikrubinoficial

Andrea Legarreta platica sobre los últimos días de Myra

En medio de este doloroso momento, Andrea Legarreta, ex pareja de Erik Rubín y madre de sus hijas, expresó su apoyo al cantante. A pesar de su separación, ambos mantienen una relación cercana y forman parte de la misma familia.

“Perder a una madre es yo creo que lo más doloroso que puede vivir un ser humano y cuando eso sucede con alguien a quien quieres tanto, con alguien además pues con quien compartimos tanta vida, sabes Mayra era una mujer, increíble, divertida, gozosa, dulce, generosa puedo decir muchas cosas (...) yo siento que a veces uno dice ‘es que cuando alguien muere empiezan a decir cosas bonitas’ pero no, Mayra De verdad merece cada una de estas palabras y pues al final es mi familia”, mencionó la conductora de Hoy durante un reciente encuentro con los medios de comunicación.

Asimismo, Legarreta ahondó cómo se encontraba la mujer al final de su vida y detalló que más allá de los problemas de salud, le parecía reconfortante recordarla como en sus mejores épocas.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

“Fueron tiempos muy complicados después de la cirugía, el haberle quitado un pulmón fue una situación muy agresiva para ella muy difícil. En los últimos días ya no no eran evidentemente justos para ella ni para nadie, lo bueno es que no fue algo que se haya prolongado mucho tiempo y pues la recordamos mejor con su sonrisota más que en los momentos duros”, sentenció y agregó:

“Erik está destrozado, sin duda tristísimo, pero también es es una persona increíble porque precisamente yo creo que aprendió eso de de Mayra, de ver lo lo positivo de la vida entonces justo él estaba en Guadalajara, estaba de promoción de ‘Jesucristo Superestrella’ cuando le dieron la noticia entonces, bueno por los diferentes procesos ya estaba prácticamente todo listo, él había dejado todo listo porque pues se veía venir”.