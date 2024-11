Aprueban en Comisiones del Senado reforma para desaparecer al INAI, IFT, Coneval

People attend a protest in support of Mexico's freedom of information body, known as INAI for its Spanish initials, after Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador backed a proposal to scrap it, outside the Senate building in Mexico City, Mexico. April 28, 2023. REUTERS/Raquel Cunha

En la reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativo del Senado, aprobaron por mayoría de votos el dictamen de la reforma que propone la extinción de siete organismos autónomos para que dependencias bajo orden de la presidencia absorban sus funciones para “ser juez y parte”.

Se emitieron 25 votos a favor y 11 en contra, en su mayoría fueron legisladores de Morena y sus aliados quienes dieron los votos necesarios para que la reforma pase al Pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación.

Las legisladoras y legisladores del oficialismo mantuvieron el discurso respecto a que estos organismos fueron creados en administraciones del apodado periodo neoliberal, que duplican funciones y que son caros para el erario.

Respecto a la desaparición de Coneval y Mejoredu, Claudia Anaya, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comentó la importancia de que estén separadas de las instituciones del gobierno federal, pues evalúa las políticas, cómo se aplican y si están dando resultados.

“A quien más dañan y a quién más lastiman es a nosotros mismos, porque son órganos que nos evalúan, no es que se dupliquen funciones. Mejoredu evalúa la política que diseña la SEP, es decir por eso están separados porque no se puede ser juez y parte. No puedo yo misma revisar mi trabajo”, comentó la senadora del PRI.

Para contradecir la postura del oficialismo, Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano (MC), comentó que no hay algún diagnóstico preciso que sostenga los señalamientos sobre a la duplicación de funciones y el gasto excesivo en sus funciones.

“La reforma parte de un diagnóstico engañoso en el que no existe un análisis preciso de que funciones se están duplicando supuestamente, tampoco se nos dice cuáles de ellas son más onerosas o cuales son irrelevantes, es decir, no hay un análisis de fondo, y cómo lo va haber si a penas tenemos tiempo de conocer los dictámenes, de discutir, no hemos escuchado a ninguna de las partes involucradas, a los trabajadores que van a ser afectados”, refutó la senadora de MC.

En tanto, Marko Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN), compartió su posicionamiento en contra enfocado en la relevancia que tiene el INAI para destapar hechos de corrupción, que mediante solicitudes de transparencia se ha hecho pública información que evidencia el mal uso de recursos públicos y el conflicto de interés por vínculos entre empresas y actores políticos. Recordó que en el 2002, en la administración de Vicente Fox, “todos” estuvieron de acuerdo con la creación del entonces IFAI.

Los organismos que serán eliminados son:

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA).

Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social (Coneval)

Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)

Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).