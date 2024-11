¿Qué pasa si no la reclamo a tiempo? Ésta es la última fecha para cobrar la Pensión del Bienestar

Este es el último día en que se pagarán los programas sociales | (Redes)

La Secretaría del Bienestar encabezada por Ariadna Montiel, informó a la ciudadanía en general cuál será la fecha en la que se entregue por última vez el pago de los programas sociales correspondientes al 2024. ¿Qué pasa si no se reclama el dinero en la fecha establecida?

Con un calendario difundido en redes sociales, la dependencia remarcó que es precisamente la última semana del mes de noviembre la que corresponde a los últimos pagos del año, por lo que los beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y y Z serán los que deberán acudir a la sucursal del Banco del Bienestar más cercano para cobra el recurso correspondiente.

“Revisa el calendario para tu fecha de depósito. ¡Tu dinero permanece seguro, no es urgente retirarlo!”, indicó la Secretaría del Bienestar.

Los que deberán recibir el pago correspondiente hasta el jueves 28 de noviembre son aquellos que formen parte de los siguientes programas sociales impulsados por el Gobierno e México:

Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

Personas con Discapacidad

Madres trabajadoras

Cabe destacar que el pago efectuado por la dependencia a lo largo del mes de noviembre es el relacionado con el último bimestre del 2024, por lo que será para enero del 2025 cuando el dinero se vuelva a depositar otra vez en las cuentas correspondientes.

La Secretaría del Bienestar anuncia fecha de últimos pagos del 2024 | (Cuartoscuro)

¿Qué pasa si no cobro la Pensión del Bienestar en a fecha que me corresponde?

El que la dependencia federal difunda un calendario de pagos con base a la inicial del apellido paterno, se debe a que con ello se evitan aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar, al tiempo que se cuenta con un mayor orden para realizar el pago a los beneficiarios.

Sin embargo, esto no significa que sea sólo ese día cuando el dinero podrá ser reclamado, por lo que si bien esta semana es la última de dispersión de recursos, en caso de no haber acudido a los cajeros del Banco del Bienestar en la fecha correspondiente, no significa que no se pueda disponer de efectivo.

“Recuerda que en esas fechas se realizará el depósito. No es obligatorio que lo retires ese mismo día. Tu dinero permanece seguro en tu cuenta del Banco del Bienestar”, enfatizó la Secretaría del Bienestar.

La dependencia confirmó la última fecha de pago para este 2024 | Foto: X @avisosbienestar

La Secretaría del Bienestar recuerda que con la tarjeta personalizada de los beneficiarios no solo se puede retirar efectivo, sino que además se pueden realizar pagos en establecimientos que cuenten con terminal.

Asimismo, existen establecimientos de autoservicio donde es posible retirar efectivo sin cobro de comisión, lo que a su vez facilita que los beneficiarios dispongan del recurso, en caso de no contra con una sucursal el Banco del Bienestar cerca.