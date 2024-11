“Mr. Doctor” rompe el silencio ante demanda de Maryfer Centeno: “Me están denunciando por decir la verdad”

La disputa será mediada por las autoridades tras la demanda interpuesta por Centeno. (Jesús Avilés / Infobae)

El doctor Jorge Octavio Arroyo Martínez, conocido en redes sociales como “Mr. Doctor”, utilizó su canal de YouTube para responder a la demanda interpuesta por la grafóloga y abogada Maryfer Centeno. Aquí destacó que se encuentra preocupado y hasta temeroso de lo que pueda ocurrir en su próxima audiencia pues considera que no ha cometido ningún delito.

En un video publicado el pasado 24 de noviembre, titulado “Me están denunciando por decir la verdad”, el creador de contenido expuso su postura sobre el conflicto legal que enfrenta, afirmando que su intención siempre ha sido informar de manera veraz y evitar la desinformación.

“¡Amigos! Me están denunciando por decir la verdad y lo peor de todo es que se están saliendo con la suya. Hoy les cuento todo lo que está pasando. ¡Bienvenidos!”, se lee en la descripción del video, el cual tiene una duración de casi media hora.

El médico internista hizo un video en donde destapó las supuestas estafas de la conocida grafóloga. (Captura de pantalla)

Críticas a prácticas que considera “charlatanería”

Aunque evitó mencionar directamente el nombre de Maryfer Centeno para no agravar su situación legal, “Mr. Doctor” reiteró sus críticas hacia prácticas que, según él, carecen de fundamento y que calificó como “charlatanería”. El doctor argumentó que sus comentarios están respaldados por pruebas y que su propósito es informar al público, aunque esto pueda incomodar a algunas personas.

“Es normal que pise cayos, es normal que incomode, es normal que cuando una persona trata de informar de manera veraz, mostrando las pruebas de que ciertas prácticas son erróneas y de que se trata de una charlatanería, mis seguidores, ustedes, quienes reciben esta información, reestructuren su perspectiva sobre las personas y esas falsas ideas o creencias. Y, entonces, esos charlatanes se incomoden”, expresó.

A lo largo del video, el doctor insistió en que sus declaraciones no constituyen actos de discriminación, sino una crítica legítima en el ejercicio de su libertad de expresión, pero, sobre todo, para desenmascarar a personas que podrían lucrar con la credibilidad de quienes buscan sus servicios:

“Yo no he cuartado los derechos de nadie, yo no he discriminado. He dado calificativos acordes a las acciones y entorno a mi libertad de expresión y con la intención clara de evitar la desinformación de charlatanes”.

La disputa entre ambos personajes llegó hasta las autoridades. (Captura de pantalla YouTube Mr. Doctor)

Dudas sobre el proceso legal

“Mr. Doctor” admitió sentir miedo ante las anomalías que, según él, ha identificado en el proceso legal en su contra. Entre sus principales preocupaciones, destacó la aparente mezcla de delitos en una misma carpeta de investigación, algo que considera irregular: “¿Es permitido mezclar en una misma carpeta de investigación dos delitos distintos y atribuírselos a una persona?”, cuestionó.

Además, señaló lo que considera una estrategia intimidatoria por parte de la grafóloga a quien en un extenso video habría expuesto, contando con testigos, las prácticas dudosas que aparentemente ejerce dentro de sus cursos:

“Quieren inculpar de robo a otro sólo para darle miedo, ¿para qué hacerlo, esto es legal? ¿En qué cabeza cabe mezclar discriminación con robo? El delito de discriminación no se paga con cárcel, pero el robo sí”.

El creador de contenido aseguró que esta situación lo lleva a temer por un posible caso de impunidad: “¿Por qué proceder así? Tengo miedo, porque esto no parece estar bien hecho”.

A través de un video que compartió en redes sociales, el influencer aseguró que contactó a Maryfer Centeno para debatir sobre una polémica afirmación hecha en "Hoy". (Captura de pantalla YouTube)

Un conflicto que escala a juicio

Maryfer Centeno, conocida por su trabajo como grafóloga y abogada, confirmó la semana pasada la existencia de esta demanda en una entrevista con el programa de YouTube Mafian TV. Según “Mr. Doctor”, el caso ya está en proceso judicial, lo que lo obliga a actuar con cautela en sus declaraciones públicas.

A pesar de las tensiones legales, “Mr. Doctor” afirmó que continuará defendiendo su postura, respaldada por su derecho a la libertad de expresión, y aseguró que su objetivo sigue siendo informar con pruebas y combatir la desinformación.