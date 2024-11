¿Mariana Echeverría embarazada? Filtran fotos que desatan rumores de podría esperar un bebé

Este será el segundo hijo de la actriz y el futbolista.

La conductora Mariana Echeverría ha estado alejada de los reflectores televisivos luego de la controversia que ocasionó su participación durante la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, en donde fue criticada por su actitud hostil, que generó mensajes de odio en su contra, a través de las redes sociales.

A casi dos meses de haber concluido este reality, la famosa ha compartido parte de su vida a través de su cuenta de Instagram, en donde ha mostrado su rutina fuera de los escándalos de lo que estuvo inmersa hace algunos meses.

Aunque ya todos los participantes del mencionado reality de Televisa ya están haciendo su vida normal, para Echeverría el hate en su contra no ha parado por los resentimientos que ocasionó e incluso le pusieron el apodo de Lady Mango, por quererle quitar esta fruta a Briggitte Bozzo, dentro del encierro.

Mariana Echeverría quiere volver a ser madre

Uno de sus metas principales que tiene Mariana Echeverría es el de ser madre nuevamente. Por el momento únicamente tiene un hijo, llamado Lucca nacido en el 2021, que tuvo con el futbolista del club América: Oscar Jiménez.

Sin embargo, la comediante a querido tener más hijos, aunque lamentablemente no ha podido pues en varias ocasiones que se ha embarazado nuevamente, ha perdido a los bebés, situación de la que habló dentro de “La casa de los famosos”.

La primera vez que perdió un embarazo fue cuando su pareja se convirtió en el titular de dicho equipo de futbol. “Dije ‘este bebé trae torta bajo el brazo, todo iba perfecto”, comentó durante la entrevista con Yordi.

Sin embargo, cuatro días después de anunciarlo tuvo un aborto espontáneo, lo cual llegó a describir como un “baño de sangre”.

“De repente voy al baño y ya no estaba embarazada. Me empecé a sentir mal, regreso a mi casa, voy al baño y estaba toda sangrada, ya lo había perdido todo, no había embarazo”.

La actriz y el futbolista volvieron a sufrir la perdida de un bebé.

Mariana Echeverría volvió a perder al bebé

Meses después Mariana volvió a estar embarazada, aunque vivió algo parecido, ya que a las ocho semanas de embarazo ya no escuchó los latidos del corazón de su bebé, cuando llegó a ir con el médico.

“Nos metimos al ultrasonido para escuchar al corazón y nada, le empieza a mover y nada. Me dijo ‘a lo mejor está muy chiquito, regresa en dos semanas’”.

Podría estar embarazada nuevamente Mariana Echeverría

Luego de estas pesadillas que llegó a vivir Mariana Echeverría podría estar embarazada nuevamente, de acuerdo con una fotografía que se ha hecho viral en redes sociales en donde se ve a la actriz en Disneyland, al lado de su hijo, su esposo.

Pero lo peculiar que tiene esta imagen es que dio indicios de que podría estar esperando a su segundo bebé, aunque hasta el momento no lo ha confirmado, ni descargado.

Una fan que la vio le tomó la fotografía y la subió a internet en donde se ve a Echeverría sosteniendo un mameluco negro con el mismo diseño que tienen las playeras que tienen los demás integrantes de la familia.

