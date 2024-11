Allison en House of Vans gratis: Fecha, horario y todo sobre la celebración del tercer aniversario en CDMX

Allison, una de las bandas más queridas del rock mexicano, se presentará en House of Vans para dar inicio a la celebración de su tercer aniversario. (Imagen: Instagram/@alissonband)

El ambiente en House of Vans está más caliente que nunca. La icónica sede musical se prepara para su tercer aniversario con una serie de eventos que están generando gran expectativa. Tras sorprender al público con la llegada de la exposición Never Going Home del reconocido artista y cantautor estadounidense Daniel Johnston, el espacio anuncia su siguiente gran atracción: un show exclusivo con la banda Allison, programado para el 29 de noviembre.

Este concierto promete ser una fiesta llena de nostalgia y energía, donde los asistentes podrán cantar a todo pulmón los éxitos más emblemáticos de la agrupación, como “Memorama” y “Frágil”. La cita, sin duda, es una oportunidad única para disfrutar de uno de los grupos más representativos del rock en español de los años 2000s.

Allison, formada en 2005, es una de las bandas más queridas por los jóvenes mexicanos gracias a su característico sonido enérgico, una fusión de guitarras y letras llenas de emoción. Su álbum debut homónimo, lanzado en 2006, marcó el inicio de una carrera que ha perdurado con el paso de los años. Canciones como “Me Robaste el Corazón” y “Quiero Ser” siguen siendo himnos para la generación nacida en los 90.

House of Vans celebra su aniversario con un pre-festejo de lujo: Allison en vivo. (Imagen: Instagram/@alissonband)

En los últimos años, Allison ha estado en su mejor momento. Este 2024, la banda encabezó un show íntimo en el Teatro Metropólitan y también formó parte de la apertura del concierto de Blink-182 en el Estadio GNP Seguros, eventos que reafirmaron su lugar en el corazón de miles de fans. Por si fuera poco, Allison acaba de celebrar sus 20 años de carrera con un memorable concierto en el Palacio de los Deportes.

Ahora, la banda se suma al selecto grupo de artistas que han pisado el escenario de House of Vans, un espacio que, desde su apertura en 2021, se ha consolidado como uno de los más importantes para la comunidad melómana de la Ciudad de México. Este recinto ha sido hogar de grandes presentaciones de bandas como The Flaming Lips, Austin TV, The Hives, King Gizzard & The Lizard Wizard, Suicidal Tendencies, entre muchas otras.

Cómo registrarse y sorpresas

Como es habitual en los eventos de House of Vans, el acceso al concierto será mediante un registro previo. Los interesados deberán estar atentos al enlace que será publicado en las redes sociales del venue el 23 de noviembre a las 14:00 horas. Se espera que la boletera virtual Eventbrite sea la encargada de gestionar las entradas. Es importante señalar que el acceso será exclusivo para personas mayores de 18 años, quienes deberán presentar una identificación oficial al momento de ingresar.

Las primeras 30 personas en llegar podrán disfrutar del soundcheck de Allison en un acceso exclusivo para fanáticos. (Imagen: Instagram/@alissonband)

Además, hay otra excelente noticia: las primeras 30 personas en llegar al evento tendrán la oportunidad exclusiva de acceder al soundcheck de la banda y disfrutar de este momento único de forma cercana. Dado que los espacios para este tipo de eventos suelen ser limitados, se recomienda estar preparados para cuando se abra el portal de registro.