Conductores de Ventaneando sugieren que Ángela Aguilar podría no presentarse en México por órdenes de Pepe Aguilar

(Captura Ventaneando // Foto Eric Jamison/Invision/AP)

Ángela Aguilar sigue siendo tema de conversación en los medios, y esta vez, los conductores de Ventaneando debatieron sobre la posibilidad de que la cantante no se presente en México durante un largo periodo, supuestamente por decisión de su padre Pepe Aguilar.

Este rumor surge en medio de la polémica que la cantante enfrenta desde su relación con Christian Nodal y las críticas hacia su nombramiento como “Mujer del Año” por la revista Glamour. Además de los abucheos que sufrió durante su labor como conductora de los Kids’ Choice Awards.

Durante la reciente transmisión del programa, los conductores hablaron sobre la actuación de Ángela en el marco del 50 aniversario de un programa musical en Austin, Texas. Mónica Castañeda destacó el talento de la cantante: “El talento no está en cuestión. Nunca lo hemos cuestionado”, dijo al referirse a la calidad de su presentación, que calificaron como “muy linda”.

Tras ser recibida con abucheos en su último evento de la CDMX, Aguilar continúa con sus compromisos públicos. (@angela_aguilar_)

Sin embargo, el debate tomó un giro interesante cuando la periodista cuestionó si Ángela se enfocará únicamente en presentaciones fuera de México: “¿Será que ya nada más aparezca en programas en Estados Unidos y ya? ¿Y que de la frontera para acá ya no la vamos a ver nunca o qué?”.

Rosario Murrieta retomó el comentario de su compañera para añadir que se dice, aunque no está confirmado, que Pepe Aguilar habría decidido pausar las presentaciones de Ángela en territorio mexicano.

“Pues ya ves que están diciendo, no nos consta, pero se escucha, se dice que Pepe Aguilar dijo que por un largo tiempo no estará dando actuaciones en México. Yo no creo”, expresó la conductora. Además, calificó esta decisión como “negarse al público que lo solicita”.

¿Ángela huye del público mexicano?

(IG: @angela_aguilar_)

Este posible distanciamiento de Ángela Aguilar con el público mexicano llega tras una serie de controversias. Su relación con Christian Nodal, anunciada apenas semanas después de que él confirmara su separación de Cazzu, desató una ola de críticas. Esto se intensificó con su nombramiento como “Mujer del Año”, lo que llevó a que miles de personas firmaran una petición para que le fuera retirado el reconocimiento.

Aunque Ángela ha tratado de mantener un perfil bajo, estas polémicas parecen haber afectado su imagen, especialmente entre los seguidores del regional mexicano en México. La decisión de enfocarse en presentaciones en Estados Unidos podría interpretarse como un intento de redirigir su carrera y evitar las críticas en su país natal.

Por ahora, ni Pepe Aguilar ni Ángela han confirmado estos rumores, pero la especulación continúa alimentando el debate sobre el futuro de la joven artista.