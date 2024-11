Sheinbaum sin dar un paso atrás; insiste en la desaparición del INAI para generar mecanismo de transparencia

La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 8 de octubre 2024 credito: (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no dará ni un paso atrás, aseguró que la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) debe concretarse para evitar la corrupción que existen al interior por el supuesto uso indebido de las tarjetas corporativas por parte de los comisionados.

En la conferencia de prensa de este jueves, la mandataria federal insistió en que no se creará otro organismo otro organismo que se encargue de vigilar que no se cometan actos indebidos con el uso de los recursos públicos, pues considera que la Secretaría Anticorrupción cumplirá con la función, además que no habrá casos de corrupción que tendrán que ser transparentados.

“Va haber más transparencia ahora, pero no va haber corrupción, entonces la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto, pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretaría en donde la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México, pero me llama la atención porque toda la comentocracía, hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. La transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas del gobierno, la rendición de cuentas, la transparencia, la protección de datos, pero lo que ya no va haber mil millones de pesos que se destinaban para esto”, dijo en su conferencia de prensa.

Además, presentó los datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en que se evidenciaba el uso de tarjetas corporativas del INAI para viajes, alimentos y otros servicios, que no pudieron comprobarse era necesarios para la operación del organismo o por un evento relacionado a ello.

Al momento en que se redacta esta nota, la Cámara de Diputados está discutiendo en lo particular la reforma para desintegrar siete organismos autónomos, entre ellos está el INAI. Aunque, se prevé que está sea aprobada con un cambio que promoverá Morena para que la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se mantenga con independencia técnica.

“Todo se va a modificar del dictamen aprobado por la comisión de Puntos Constitucionales y se va a dar paso a nuevas disposiciones que en síntesis, podría decirles, otorgar independencia técnica y otorgar patrimonio propio y también personalidad jurídica propia”, informó Ricardo Monreal.