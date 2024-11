Cuáles son los modelos de autos con mayor seguridad y que más se venden en México

De acuerdo con El Poder del Consumidor, una asociación civil sin fines de lucro que realiza estudios de calidad para la defensa de los derechos del consumidor para que estén bien informados, de los 10 modelos de automóviles que más se venden en nuestro país, más de la mitad no cumplen con la normativa de seguridad requerida para su conducción.

En esta ocasión, evaluó los modelos de autos más vendidos los cuales fueron sometidos a tres parámetros para su análisis:

Autos que cuentan con Normas de seguridad vehicular estipuladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP, por sus siglas en inglés). Autos que cuentan con Normas de seguridad vehicular estipuladas por la Organización de las Naciones Unidas, pero NO cuentan con la evaluación Latin NCAP. Autos que NO cuentan con ninguna, ni de la ONU ni de Latin NCAP.

Sólo 3 de los 10 autos más vendidos en México garantizan la seguridad con ambas normativas internacionales; cinco de ellos garantizan parcialmente un nivel óptimo de seguridad, y el resto no ofrecen garantías ni para el conductor ni los demás usuarios, es decir, no cumplen con los elementos necesarios para considerarse opciones seguras, reportó el organismo.

La información fue obtenida tras un ejercicio exhaustivo de seguridad de 234 modelos nuevos disponibles en el mercado, que representan el 89% de las ventas realizadas en lo que val del año que entre otras cosas reveló que “hay 6 modelos que carecen de control electrónico de estabilidad (ESC), 16 no tienen cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas, 27 modelos aún no ofrecen anclajes ISOFIX/LATCH para los sistemas de retención infantil y 187 modelos no ofrecen frenado autónomo de emergencia (AEB)”.

PARÁMETROS DE SEGURIDAD CONSIDERADOS:

— Control de Electrónico de Estabilidad (ESC).

— Frenos ABS.

— Cinturones de seguridad de tres puntos en cada plaza.

— Bolsas de aire (Airbags).

— Anclajes del Sistema de Retención Infantil (ISOFIX/LATCH).

— Estándares de pruebas de impacto frontal y lateral.

Los más vendidos

A partir de lo anterior se enumeran los 10 modelos más vendidos en el país, de los cuales los tres primeros cumplen con las normas de la ONU y Latin NCAP sin cubrirlas al 100%; cinco nomás acatan la normativa de Naciones Unidas y el resto ninguna.

Kia X3 LX - (ONU y Latin NCAP).

VW Virtus Trendline manual - (ONU y Latin NCAP).

Toyota HILUX Doble cabina base - (ONU y Latin NCAP).

Nissan Versa Sense MT - (ONU).

MG Motor MG5 Excite TM - (ONU).

Mazda CX-30 - ONU).

Chevrolet GM Aveo LS - (ONU).

Mazda 3 - (ONU).

Nissan NP 300 Chasis TM - (Ninguna).

Nissan March Sense TM - (Ninguna).

“El análisis de los modelos más vendidos en México revela una realidad preocupante: no se cumplen, en muchos casos, los estándares de seguridad necesarios para garantizar la protección en caso de un accidente. Es crucial que los consumidores eleven sus exigencias para que los fabricantes se sumen con corresponsabilidad a mejorar la seguridad vehicular y vial”, indicó El Poder del Consumidor luego de dar a conocer la información.

Los modelos de auto más vendidos en México