Victoria Kjaer, ganadora de Miss Universo, habló sobre la salud mental en TV Azteca: “No soy perfecta”

La ganadora del certamen de Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, visitó este domingo las instalaciones de TV Azteca en donde en primer lugar estuvo en el foro del canal ADN 40 espacio en el que abordó diferentes aspectos de su labor.

Uno de los temas que tocó durante la entrevista que le hicieron fue acerca de la salud mental, pues en meses pasados ella ha hablado sobre situaciones como la depresión y la ansiedad, temas que ha puesto sobre la mesa, por lo que ha abierto su vulnerabilidad para compartirle al público que la perfección no es lo más importante en la vida.

“Para mí la belleza y la belleza mental no se comparan; como mujeres o una persona fuerte, tal vez no tengas el mejor pasado, pero tienes que saber convertirlo en una fortaleza. Yo todos los días lo veo como una oportunidad para trabajar mejor, más fuerte, para mí ha sido muy importante hablar de la salud mental porque sé que yo no soy perfecta, nadie es perfecto, no tenemos que ser perfectos.

“Creo que nosotros estamos en generaciones que solemos subir a las mujeres en un pedestal y no somos capaces de compartir lo que realmente sentimos, queremos parecer ser perfectas, pero eso no es cierto, tenemos que abrazar y demostrar cómo nos sentimos, decirlo, tenemos que unirnos, respetarnos y compartir que está bien que no estemos bien todo el tiempo”.

Comentó que la salud mental es algo con lo que se ha luchado, pero estar hoy como Miss Universo también demuestra, dijo, que se pueden tomar las oportunidades que te da la vida y convertirlas en fortalezas para seguir luchando.

Miss Universo quieres que la recuerden como una persona confiable y humilde

“Quisieran que me recordaran como una persona confiable, humilde, con la que puedas sentir que tienes algo en común, para mí como hemos platicado, el pasado no ha sido el mejor posible y por eso quiero inspirar a otras de todo el mundo que no importe de dónde vengas, no importa lo que hayas pasado, tómalo y conviértelo en una fortaleza muy importante porque ahí está el mundo enfrente de ti, en tus manos, toma las oportunidades”.

“Cada reto es una oportunidad para trabajar más fuerte para retar al mundo. Quiero utilizar esta corona para hacerme sentir orgullosa no sólo por Dinamarca, también por Europa y todo el universo en general. Estamos haciendo historia este año.

Reunirse con más de 120 mujeres de diferentes países, añadió, fue una experiencia fantástica e inspiradora, pues indicó que son mujeres que la han hecho sentir plena, aprender de cada una de ellas, que le han permitido abrazar culturas.

“Estoy tan gratificada de que tuve la oportunidad de conocer gente fantástica en el mundo, creo que puedo aprender de ellas, cada mujer puede aprender de las mujeres de todo el mundo.

“Para mí creo que quiero experimentar el mundo, eso quiero hacer, voy a viajar por el mundo, quiero hacer voluntarismo, ver lo que el mundo tiene que hacer, voy a ir a África y a las Filipinas, voy a viajar por todo el mundo, hacer lo más que pueda. Demostrarle al mundo, lo que está pasando y eso es lo que significa para mí, por eso me siento tan gratificante, puedo hablar y espero poder ayudar a lo largo de todo el mundo. Sé que no puedo cambiar el mundo, pero puedo hacer pequeñas acciones y eso será fantástico”.